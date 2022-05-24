Экологичные компьтеры не за горами? Работают на морских водорослях!

Разработаны новые зарядные устройства для компьютеров, которые будут заряжаться от солнечного света и морских водорослей. Экология спасена!

Домашние компьютеры и небольшие зарядные устройства можно будет заряжать при помощи водорослей.

Кембриждский Университет объявил о прорыве в использовании источников электроэнергии для обеспечения работы компьютеров. Исследователи разработали систему снабжения электроэнергией на основе самых обычных морских водорослей и солнечного света. С целью проверки на практике новой системы, уже год назад такие зарядные устройства были установлены на нескольких десятках компьютеров разной мощности

Все подключённые к системе компьютеры работают до сих пор, потребляя лишь энергию, производимую водорослями. Единственное, что им нужно, это регулярно поступающий на зарядник солнечный свет, который обеспечивает рост водорослей. Пока получаемая энергия невелика, мощности одного зарядного устройства хватает на обеспечение работы одного не самого мощного компьютера и не выполняющего самые сложные операции, требующие большого расхода энергии (например, майнинг криптовалют), но уже сегодня получаемая энергия обеспечивает бесперебойную работу обычного домашнего компьютера.

В устройстве используются водоросли, известные как Synechocystis, которые питаются поступающим солнечным светом в ходе процесса фотосинтеза. Образающийся электрический ток взаимодействует с алюминиевым электродом, который приводит в действие микропроцссор.

В “заряднике из водорослей” используются легкодоступные материалы, которые можно производить из отходов. Система очень дёшева, безопасна и надёжна – был бы солнечный свет или лампы дневного света. Одной из особенностей системы является тот факт, что она не изнашивается, и, в отличие от батареек, работа его не прекращается после нескольких часов включения.

Исследовали подчёркивают, что такие зарядные устройства уже сегодня можно применять в удалённых местностях, где доступ к энергии затруднён. К тому же, зарядники на водорослях можно уже использовать для зарядки датчиков температуры, часов и многих других небольших устройств.

Пока не найдены возможности для увеличения мощности таких устройств, но можно лишь повторить, что для обеспечения работы небольших домашних компьютеров их достаточно, так что новость радостна для всех потребителей – расходы на электроэнергию в семье хоть немного, но сократятся.