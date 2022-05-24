Дебаты о запрете абортов в Канаде набирают силу

Палата Общин канадского Парламента приступает к обсуждению запрета абортов. Но ситуация совершенно непредсказуема

Будут ли запрещены аборты в Канаде после запрета их в США?

Канада решила не отставать от южного соседа в вопросе права на аборт. Как известно, в последние недели в США эта тема вышла на первые полосы, и, судя по всему, аборты будут вновь запрещены после нескольких десятков лет существования права женщины на “свободный выбор” (в кавычках потому, что так формулируют право на аборт его защитники, а не потому, что мы встаём на чью-либо сторону в этой дискуссии).

Надо признать,что тема настолько важна, что примеру американской общественности последовали и другие страны, в том числе Канада.

Премьер-министр Джастин Трюдо пока формулирует свою позицию (и позицию своей партии) осторожно: Права женщин необходимо уважать, но механизм закона, разрешающего избавиться от плода, должен быть уточнён.

Парламентские дебаты по вопросу абортов только начинаются, вряд ли они завершатся быстро, но что закон будет изменён, сомнений не вызывает. Хотя как именно изменён и какие действия подпадут под запрет, пока никто не знает.

На сегодняшний день сорок депутатов Нижней палаты Федерального парламента Канады чётко и ясно озвучили свою позицию против абортов и за запрет их (с отдельными исключениями, против которых никто не выступает – состояние здоровье женщины, зачатие в ходе насилия).

Все противники аборотов, которые заняли чёткую позицию и озвучили её – представители Консервативной партии. Среди них есть как женщины, так и мужчины, как представители крупных городов, так и депутаты от сельских районов.

Но в Палате общин канадского Парламента – 338 мест, так что остаётся повторить, что дебаты только начинаются, а чём завершатся, предсказать невозможно. Вполне возможно, впрочем, что уже осенью в Канаде будут вновь запрещены аборты. Заметим, что вопрос о праве женщин на аборт в Канаде упоминается и в ходе дебатов в США, где одним из факторов, выдвигаемых противниками запрета является тот факт, что в случае запрета американские женщины будут ездить на аборт в Канаду, что может привести к осложнениям с их здоровьем.

Внимательно изучаем и конспектируем: