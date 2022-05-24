Звуковая стена в Биконсфилде: вопрос цены удваивается

Министерство транспорта Квебека (MTQ) сообщило, что строительство звуковой стены в Биконсфилде может стоить до 60 миллионов долларов

Министерство транспорта Квебека (MTQ) сообщило, что строительство звуковой стены в Биконсфилде может стоить до 60 миллионов долларов. MTQ сделал это заявление на публичном собрании, состоявшемся в Центре отдыха Биконсфилд, в котором приняли участие более 50 жителей. Мэр Биконсфилда Жорж Бурель и другие члены совета также присутствовали на техническом брифинге.

В 2015 году город заключил устное соглашение с предыдущим министром транспорта Квебека Робертом Поэти о 25-процентной доле расходов на строительство звуковой стены. По данным MTQ, квартальная доля расходов города сегодня обойдется до 15 миллионов долларов, если не будет дальнейшего увеличения.

Глава Ассоциации граждан Биконсфилда Мишель Рео поставил под сомнение смету расходов, предоставленную MTQ, и сказал, что стена может быть построена за половину стоимости. Он уже давно утверждает, что стену следовало построить в 2015 году, когда она была намного дешевле.

Бурель планирует проконсультироваться с налогоплательщиками, чтобы определить, существует ли общественная поддержка для продвижения строительства звуковой стены, учитывая, что стоимость строительства стены почти удвоилась с 2015 года.

“Я всегда говорил, что в конце концов это будет зависеть от граждан”, – сказал он. Строительство звуковой стены будет дополнительно обсуждаться 24 мая.

Звуковая стена протянется на пять километров по южной стороне шоссе 20 от Девон-роуд до Джаспер-роуд и будет изготовлена из плетеных ивовых прутьев, которые требуют минимального обслуживания и быстрого монтажа.

Больше подробностей у организаторов проекта: https://www.facebook.com/beaconsfieldsoundwall/