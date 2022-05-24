Запланированы крупнейшие исследования по поджогу деревянных домов

Масштабные испытания по пожароустойчивости зданий из массива дерева, будут проведены в июне 2022 года Канадским советом по дереву

Масштабные испытания по пожароустойчивости зданий из массива дерева, будут проведены в июне 2022 года Канадским советом по дереву, 20 мая сообщает FEA.

Канадский совет по дереву (CWC), в сотрудничестве с местными и федеральными властями Канады, проведет ряд крупнейших в истории сжиганий деревянных конструкций из массивной древесины. Планируется, что на первом этапе будет сожжен двухэтажный дом площадью 344 квадратных метра. Ещё несколько объектов будут сожжены позднее.

Испытания должны послужить основанием для изменения Национального строительного кодекса Канады в отношении многоэтажных зданий из древесины. Кроме того организаторы расчитывают, что исследования подтвердят пожаробезопасность строений из массивной древесины и её способность и в этой сфере конкурировать с традиционными строительными метериалами — бетоном и металлом.

Канадский совет по древесине (CWC) был основан в 1959 году и представляет канадскую деревообрабатывающую промышленность через национальную федерацию ассоциаций.