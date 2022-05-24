Власти Америки могут разрешить использование дешевых компонентов при производстве бензина

Власти США рассматривают возможность отмены ряда экологических нормативов в отношении бензина, чтобы добиться снижения цен на него на внутреннем рынке

Власти США рассматривают возможность отмены ряда экологических нормативов в отношении бензина, чтобы добиться снижения цен на него на внутреннем рынке, передает в понедельник агентство Рейтер .

экологические требования в США предписывают нефтеперерабатывающим предприятиям избегать использования недорогих компонентов при производстве летнего бензина, таких как бутан. Однако Белый дом изучает возможность остановки действия данного правила, чтобы снизить затраты на топливо.

Окончательно решение на данный счет еще не принято, отмечают собеседники агентства. Белый дом пока никак официально не прокомментировал возможные шаги на данном направлении.

В США уже несколько месяцев наблюдается стабильный рост цен на бензин, которые в последние недели регулярно обновляют рекордные значения. На сегодняшний день стоимость бензина на автозаправках страны превышает 4,5 доллара за один галлон, при этом еще год назад этот показатель держался на уровне трех долларов. Попытки действующей администрации противостоять росту цен на топливо до сих пор ощутимых результатов не принесли.

При этом буквально накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась против “полного и немедленного” отказа от закупок российской нефти, которая, по ее словам, в таком случае может быть перепродана на мировом рынке по возросшим ценам.

США активно поддерживают курс на отказ от поставок нефти и газа из РФ, призывая альтернативных производителей нарастить свою добычу.