Большое ограбление канадского военного музея

А жительнице Монреаля срезали кольца с пальцев прямо в больнице.

Волонтеры Исторического общества CFB Chilliwack сообщают, что воры ворвались в военный музей и украли редкие предметы, подаренные ветеранами войны и их семьями.

Восемнадцать штыков со всего мира исчезли из музея в Чилливаке, Британская Колумбия, вместе с нерабочей страйкбольной винтовкой, которая была предоставлена ​​музею на время. Некоторые штыки датируются Первой мировой войной.

По словам работников музея, воры взяли большую болгарку, прорезали две входные двери и выбили запорный механизм. Затем они разбили молоком стеклянный ящик со штыками. Вся “работа” заняла не более 15 минут.

“Эти ребята были профессионалами… Они точно знали, что им нужно, – сказала Карен Горден, вице-президент общества. – Эти вещи незаменимы, и я очень расстроена вместе с семьями, которые пожертвовали эти вещи, а теперь их нет”.

Волонтеры предполагают, что реликвии были украдены для чьей-то частной коллекции.

Горден рассказывает, что один из посетителей музея на прошлой неделе вызвал подозрения, снимая видео в музее. Кадры с камер наблюдения передаются местной полиции.

Члены общества ищут всех, у кого могут быть записи с камер наблюдения в районе Веллингтон-авеню и Милл-стрит ранним утром прошлого воскресенья.

В то же время волонтеры слабо верят, что вещи найдутся. Некоммерческая организация также заявила, что не знает, как она покроет расходы на ремонт сломанной двери и стекла.