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Новости Новости Квебека и Монреаля Ванкувер – $59, Орландо – $119: скидочный промокод на авиабилеты
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Ванкувер – $59, Орландо – $119: скидочный промокод на авиабилеты

Olga Fedak Май 23, 2022 Новости Квебека и Монреаля, Путешествия, туризм, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 30 Просмотров

Вскоре в Монреале появится еще один лоукост.

Авиакомпания Flair Airlines громко ворвалась на монреальский рынок авиаперевозок год назад, предложив дешевые билеты по Канаде.

На данный момент цены на сайте компании не так радуют, как в прошлом году. Однако Flair запустила промокод, с помощью которого можно купить билеты со скидкой 80%!

Таким образом из Монреаля в Торонто или Галифакс реально улететь за 49 долларов, в Ванкувер – за 69, а в жаркие Орландо и Форт-Лодердейл – всего за 119 долларов!

Для этого при покупке билета нужно ввести код FLY80FLAIR.

Поспешите – компания предлагает всего 25 тысяч скидочных билетов!

Обратите внимание – акция действует только на билеты в один конец. Билеты необходимо купить до 23 июня.

Акционный билет позволяет пассажиру взять с собой только ручную кладь. Однако вы можете докупить место регистрируемого багажа, ручной клади, услугу выбора места или возможность изменения бронирования.

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