Вакцины не понадобятся: ВОЗ об обезьяньей оспе

Новая болезнь уже в Монреале.

Всемирная организация здравоохранения не считает, что вспышка обезьяньей оспы за пределами Африки требует массовой вакцинации. В то же время такие меры как соблюдение правил гигиены и безопасное сексуальное поведение помогут контролировать ее распространение. Об этом заявил в понедельник глава группы ВОЗ по особо опасным патогенам Ричард Пибоди.

С другой стороны Центры по контролю и профилактике заболеваний США заявили, что находятся в процессе выпуска некоторых доз вакцины Jynneos для использования при обезьяньей оспе. Правительство Германии в свою очередь заявило, что рассматривает варианты вакцинации, а Великобритания предложила прививки некоторым работникам здравоохранения.

Тем не менее Пибоди объясняет, что основными мерами по борьбе со вспышкой являются отслеживание контактов и изоляция. Он отмечает, что этот вирус не настолько легко распространяется и до сих пор не вызывал серьезных случаев. Он добавил, что вакцины, используемые для борьбы с обезьяньей оспой, могут иметь серьезные побочные эффекты.

Все еще не ясно, что вызывало вспышку заболевания за пределами Африки, где вирус является эндемическим. Ученые пытаются понять происхождение случаев и изменилось ли что-нибудь в вирусе. Нет никаких доказательств того, что вирус мутировал.

Многие (но не все!) заболевшие – это мужчины, которые имели половые контакты с мужчинами. Но такая статистика может быть связана с тем, что эта демографическая группа с большей готовностью обращается за медицинской помощью или проходит скрининг на сексуальное здоровье. Об этом также заявили в ВОЗ ранее в тот же день.

Как защитить себя от вируса

Большинство подтвержденных случаев не связаны с поездками в Африку. Это говорит о том, что может быть большое количество невыявленных случаев. Органы здравоохранения подозревают, что существует некоторая степень распространения среди населения.

Учитывая темпы распространения вспышки и отсутствие ясности в отношении того, как она распространяется, есть опасения, что крупные мероприятия и вечеринки этим летом могут сделать ситуацию заметно хуже.

Пибори акцентирует внимание, что на данный момент лучший способ борьбы – это “безопасное сексуальное поведение, соблюдение правил гигиены и регулярное мытье рук. Все эти вещи помогут ограничить передачу вируса”.