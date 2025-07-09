Бывший премьер Квебека Жан Шаре выдвинут в совет директоров Stingray Group

Бывший премьер-министр Квебека Жан Шаре официально выдвинут кандидатом в совет директоров канадской компании Stingray Group, специализирующейся на мультимедийных музыкальных и видеосервисах. Об этом компания из Монреаля объявила в понедельник днем.

Подробности выборов

Выборы в совет директоров пройдут на ежегодном общем собрании акционеров Stingray Group, которое состоится 6 августа.

Если Шаре будет избран, он заменит Франсуа-Шарля Сируа, соучредителя Stingray и члена совета директоров с 2007 года, который в этом году не будет переизбираться.

Мнение руководства компании

Председатель совета директоров Марк Пати (Mark Pathy) приветствовал решение Шаре баллотироваться, отметив, что «его выдающаяся карьера на государственной службе, обширный опыт в сфере государственной политики и международных дел, а также глубокое понимание канадского контекста станут ценными активами для Stingray Group».

Пати подчеркнул, что избрание Шаре «принесет компании неоценимую стратегическую перспективу в период глобального расширения и инноваций на динамичных рынках медиа и технологий».

Опыт Жана Шаре

Ранее Жан Шаре короткое время входил в совет директоров железнодорожной компании Canadian National Railway (CN).

Он занял этот пост 25 января 2022 года, но ушел в отставку 1 апреля, когда объявил о своем участии в выборах лидера Консервативной партии Канады.

Значение для Stingray Group

Потенциальное избрание Жана Шаре может усилить стратегические позиции Stingray Group на международном рынке и способствовать дальнейшему развитию компании в сфере медиа и технологий.

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