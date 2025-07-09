Прокурор требует пожизненного заключения для обвиняемого в террористической угрозе в Монреале

В Монреале федеральный прокурор квалифицировал угрозу массового убийства, якобы высказанную в мае, как террористический акт и добивается для обвиняемого пожизненного заключения.

Кто обвиняемый

Обвиняемый — Мохаммед Абдулла Варсаме, 51 год, гражданин Канады сомалийского происхождения. В июне его арестовала Королевская канадская конная полиция (КККП) после того, как он, по данным следствия, сообщил сотруднику местного приюта для бездомных о намерении «совершить атаку с целью убить большое количество людей».

Детали дела

Варсаме был обвинен по статье о высказывании угроз, максимальное наказание по которой — 5 лет лишения свободы.

Однако прокурор заявил, что Генеральный прокурор Канады считает угрозу террористическим деянием и подал уведомление о возможности назначения пожизненного заключения, если вина будет доказана.

Это первый случай в Квебеке, когда применяется статья 83.27 Уголовного кодекса, позволяющая ужесточить наказание за угрозу, признанную террористической деятельностью.

Предыстория Варсаме

В 2009 году Варсаме признал вину в федеральном суде Миннеаполиса по обвинению в сговоре с целью оказания материальной поддержки террористической организации «Аль-Каида» и был приговорен к 92 месяцам заключения.

В 2000 году он проходил подготовку в лагере «Аль-Фарук» в Афганистане, где встречался с Усамой бен Ладеном и обучался обращению с оружием. Позже он передавал деньги и информацию членам «Аль-Каиды».

После отбытия срока в США Варсаме был депортирован в Канаду в 2010 году, где проживал без постоянного места жительства.

Текущее состояние дела

Варсаме прошёл психиатрическую экспертизу в госпитале Филиппа-Пинеля в Монреале для определения вменяемости. Результаты экспертизы пока не разглашаются по просьбе защиты.

Он остается под стражей и должен вновь предстать перед судом на следующей неделе.

Контекст

Прокуратура рассматривает этот случай как прецедент по применению максимальных мер наказания за угрозы, связанные с терроризмом, даже если фактических действий совершено не было.

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