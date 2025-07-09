В Монреале перекрыта часть улицы Нотр-Дам из-за аварии на водопроводе

Во вторник утром в районе Мерсье–Ошелага-Мезоннёв (Монреаль) была полностью перекрыта часть западного направления улицы Нотр-Дам. Причиной стала авария на водопроводе диаметром 10 дюймов вблизи улицы Альфонс-Д.-Руа.
Подробности ремонта
Как сообщил представитель города Филипп Сабурен (Philippe Sabourin):
- В понедельник аварийные службы перекрыли вентили, чтобы остановить утечку.
- На сегодня (вторник) были запланированы ремонтные работы с частичным перекрытием одной полосы.
- Однако из-за того, что перекрытие оказалось не герметичным, было принято решение полностью закрыть западное направление улицы.
Организация движения
- Закрытие действует на участке между улицами Дэвидсон и Альфонс-Д.-Руа.
- Для объезда организован маршрут по улице Сент-Катрин.
Рекомендации горожанам
Жителей и автомобилистов просят избегать этот район до завершения ремонтных работ. Сроки открытия движения пока не определены.
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