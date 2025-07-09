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Новости В Монреале перекрыта часть улицы Нотр-Дам из-за аварии на водопроводе
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В Монреале перекрыта часть улицы Нотр-Дам из-за аварии на водопроводе

Виктория Христова Июл 9, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 9 Просмотров

Во вторник утром в районе Мерсье–Ошелага-Мезоннёв (Монреаль) была полностью перекрыта часть западного направления улицы Нотр-Дам. Причиной стала авария на водопроводе диаметром 10 дюймов вблизи улицы Альфонс-Д.-Руа.

 

Подробности ремонта

Как сообщил представитель города Филипп Сабурен (Philippe Sabourin):

  • В понедельник аварийные службы перекрыли вентили, чтобы остановить утечку.
  • На сегодня (вторник) были запланированы ремонтные работы с частичным перекрытием одной полосы.
  • Однако из-за того, что перекрытие оказалось не герметичным, было принято решение полностью закрыть западное направление улицы.

Организация движения

  • Закрытие действует на участке между улицами Дэвидсон и Альфонс-Д.-Руа.
  • Для объезда организован маршрут по улице Сент-Катрин.

Рекомендации горожанам

Жителей и автомобилистов просят избегать этот район до завершения ремонтных работ. Сроки открытия движения пока не определены.

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