В Монреале перекрыта часть улицы Нотр-Дам из-за аварии на водопроводе

Во вторник утром в районе Мерсье–Ошелага-Мезоннёв (Монреаль) была полностью перекрыта часть западного направления улицы Нотр-Дам. Причиной стала авария на водопроводе диаметром 10 дюймов вблизи улицы Альфонс-Д.-Руа.

Подробности ремонта

Как сообщил представитель города Филипп Сабурен (Philippe Sabourin):

В понедельник аварийные службы перекрыли вентили, чтобы остановить утечку.

На сегодня (вторник) были запланированы ремонтные работы с частичным перекрытием одной полосы.

Однако из-за того, что перекрытие оказалось не герметичным, было принято решение полностью закрыть западное направление улицы.

Организация движения

Закрытие действует на участке между улицами Дэвидсон и Альфонс-Д.-Руа.

Для объезда организован маршрут по улице Сент-Катрин.

Рекомендации горожанам

Жителей и автомобилистов просят избегать этот район до завершения ремонтных работ. Сроки открытия движения пока не определены.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.