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Новости В Монреале полицейский застрелил агрессивную собаку: инцидент попал на видео

В Монреале полицейский застрелил агрессивную собаку: инцидент попал на видео

Степан Артемьевский Июл 9, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 10 Просмотров

В сети распространяется видеозапись, на которой сотрудник полиции Монреаля (SPVM) стреляет в собаку, проявлявшую агрессию. По данным полиции, в воскресенье в 16:15 поступило несколько звонков о безнадзорной агрессивной собаке в районе Сен-Мишель, на пересечении улицы Жарри и 15-й авеню.

 

Подробности инцидента

  • По сообщениям, собака пыталась укусить прохожих.
  • Когда полицейские прибыли на место, животное продолжало вести себя агрессивно и приближалось к офицеру.
  • Как заявила представитель полиции Каролин Шеврефиль (Caroline Chèvrefils), «у офицеров не было иного выбора, кроме как выстрелить в сторону собаки, которая получила смертельное ранение».
  • В результате происшествия никто из людей не пострадал.

Реакция и последствия

На опубликованном в интернете видео видно, как собака подходит к полицейскому, после чего тот стреляет и убивает животное.
Полиция подтверждает, что расследование обстоятельств инцидента продолжается.

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