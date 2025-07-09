В Монреале полицейский застрелил агрессивную собаку: инцидент попал на видео

В сети распространяется видеозапись, на которой сотрудник полиции Монреаля (SPVM) стреляет в собаку, проявлявшую агрессию. По данным полиции, в воскресенье в 16:15 поступило несколько звонков о безнадзорной агрессивной собаке в районе Сен-Мишель, на пересечении улицы Жарри и 15-й авеню.

Подробности инцидента

По сообщениям, собака пыталась укусить прохожих.

Когда полицейские прибыли на место, животное продолжало вести себя агрессивно и приближалось к офицеру.

Как заявила представитель полиции Каролин Шеврефиль (Caroline Chèvrefils), «у офицеров не было иного выбора, кроме как выстрелить в сторону собаки, которая получила смертельное ранение».

В результате происшествия никто из людей не пострадал.

Реакция и последствия

На опубликованном в интернете видео видно, как собака подходит к полицейскому, после чего тот стреляет и убивает животное.

Полиция подтверждает, что расследование обстоятельств инцидента продолжается.

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