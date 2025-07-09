В Терребонне арестован массажист по подозрению в сексуальных домогательствах

Полиция Терребонна арестовала массажиста Кена Жака (Ken Jacques), 48 лет, по подозрению в совершении сексуальных нападений, которые, как предполагается, произошли в период с 2022 по 2023 год.

Арест был произведен в четверг. После судебного заседания Жак был освобожден под определённые условия.

Возможные другие жертвы

По данным полиции, у следствия есть основания полагать, что могут быть и другие пострадавшие, так как Жак «контактировал со многими людьми по работе».

Призыв к общественности

Всех, кто располагает какой-либо информацией по этому делу, просят связаться с полицией Терребонна по телефону 450-471-4121 и указать номер дела TRB-250326-018.

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