Редкое явление природы: шаровая молния и спрайты зафиксированы на видео в Канаде

Светящийся шар был виден на протяжении примерно одной минуты, а на видео удалось зафиксировать его в течение 23 секунд, прежде чем он исчез. По словам очевидцев, диаметр шара составлял около одного-двух метров. Инцидент произошёл во время сильной грозы, когда в регионе было объявлено штормовое предупреждение из-за возможного торнадо. Примечательно, что появление шаровой молнии совпало с мощным раскатом грома, что характерно для этого явления.
Что такое шаровая молния?
Шаровая молния — крайне редкое и малоизученное атмосферное явление, представляющее собой светящийся сферический объект, который может перемещаться в воздухе, менять траекторию и даже проникать в помещения. Несмотря на многочисленные свидетельства, физическая природа шаровой молнии до сих пор остаётся предметом научных дискуссий. Обычно она появляется во время гроз, сопровождается громким звуком и может существовать от нескольких секунд до минуты.
Спрайты: молнии, направленные вверх
Недавно был зафиксирован ещё один редкий вид атмосферных разрядов — спрайт. Астронавтка NASA Николь Айерс с борта Международной космической станции сняла уникальное явление: огромный спрайт, поднимающийся из облаков. В отличие от обычных молний, которые бьют вниз, спрайты распространяются вверх, в верхние слои атмосферы, и связаны с мощной электрической активностью в грозовых облаках.
Спрайты наблюдаются на высоте от 50 до 90 километров и могут принимать форму гигантских светящихся столбов или «морковок». Их существование было подтверждено сравнительно недавно благодаря современным технологиям видеосъёмки.
Почему это важно?
- Оба явления — шаровая молния и спрайты — крайне редки и до сих пор слабо изучены.
- Видеофиксация подобных событий помогает учёным лучше понять механизмы их возникновения и физическую природу.
- Появление шаровой молнии и спрайтов связано с мощными грозами и электрическими разрядами, что подчёркивает сложность и многообразие атмосферных процессов на Земле.
Такие наблюдения не только поражают воображение, но и способствуют развитию науки о погоде и атмосфере.
Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.