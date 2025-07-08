Редкое явление природы: шаровая молния и спрайты зафиксированы на видео в Канаде

Семейная пара Эд и Мелинда Парди из Канады случайно стали свидетелями и авторами уникального видеоролика, на котором запечатлена шаровая молния — одно из самых загадочных атмосферных явлений. Сначала супруги приняли яркий объект в небе за солнце, скрытое за облаками, но вскоре заметили, что он начал перемещаться. Тогда Эд попросил у жены телефон и начал снимать происходящее.

Светящийся шар был виден на протяжении примерно одной минуты, а на видео удалось зафиксировать его в течение 23 секунд, прежде чем он исчез. По словам очевидцев, диаметр шара составлял около одного-двух метров. Инцидент произошёл во время сильной грозы, когда в регионе было объявлено штормовое предупреждение из-за возможного торнадо. Примечательно, что появление шаровой молнии совпало с мощным раскатом грома, что характерно для этого явления.

Что такое шаровая молния?

Шаровая молния — крайне редкое и малоизученное атмосферное явление, представляющее собой светящийся сферический объект, который может перемещаться в воздухе, менять траекторию и даже проникать в помещения. Несмотря на многочисленные свидетельства, физическая природа шаровой молнии до сих пор остаётся предметом научных дискуссий. Обычно она появляется во время гроз, сопровождается громким звуком и может существовать от нескольких секунд до минуты.

Спрайты: молнии, направленные вверх

Недавно был зафиксирован ещё один редкий вид атмосферных разрядов — спрайт. Астронавтка NASA Николь Айерс с борта Международной космической станции сняла уникальное явление: огромный спрайт, поднимающийся из облаков. В отличие от обычных молний, которые бьют вниз, спрайты распространяются вверх, в верхние слои атмосферы, и связаны с мощной электрической активностью в грозовых облаках.

Спрайты наблюдаются на высоте от 50 до 90 километров и могут принимать форму гигантских светящихся столбов или «морковок». Их существование было подтверждено сравнительно недавно благодаря современным технологиям видеосъёмки.

Почему это важно?

Оба явления — шаровая молния и спрайты — крайне редки и до сих пор слабо изучены.

Видеофиксация подобных событий помогает учёным лучше понять механизмы их возникновения и физическую природу.

Появление шаровой молнии и спрайтов связано с мощными грозами и электрическими разрядами, что подчёркивает сложность и многообразие атмосферных процессов на Земле.

Такие наблюдения не только поражают воображение, но и способствуют развитию науки о погоде и атмосфере.

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