Экспорт зерновых и масличных культур из Канады за 46 недель сезона 2024/25

За 46 недель текущего сезона (с 1 августа 2024 года) Канада экспортировала 47,61 млн тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона.
Динамика экспорта по основным культурам
|Культура
|Экспорт, млн т
|Изменение к прошлому сезону
|Мягкая пшеница
|20,44
|+8%
|Твердая пшеница
|5,24
|+65%
|Канола
|9,11
|+51%
|Соя
|3,82
|+17%
|Кукуруза
|2,91
|+13%
|Ячмень
|1,86
|–13%
|Горох
|1,76
|–4%
Ключевые тенденции
- Рост экспорта: Наибольший прирост показали твердая пшеница (+65%), канола (+51%) и соя (+17%).
- Снижение экспорта: Экспорт ячменя снизился на 13%, а гороха — на 4%.
- Общий результат: Значительное увеличение общего объема вывоза связано с высокими урожаями и устойчивым спросом на мировом рынке.
Канада демонстрирует уверенное увеличение экспорта ключевых сельскохозяйственных культур в сезоне 2024/25, особенно по твердым сортам пшеницы и каноле. Несмотря на небольшое снижение по отдельным позициям, общий экспортный потенциал страны продолжает расти.
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