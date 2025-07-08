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Новости Экспорт зерновых и масличных культур из Канады за 46 недель сезона 2024/25
Фото: https://apkgor.com/

Экспорт зерновых и масличных культур из Канады за 46 недель сезона 2024/25

Степан Артемьевский Июл 8, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 7 Просмотров

За 46 недель текущего сезона (с 1 августа 2024 года) Канада экспортировала 47,61 млн тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона.

 

Динамика экспорта по основным культурам

Культура Экспорт, млн т Изменение к прошлому сезону
Мягкая пшеница 20,44 +8%
Твердая пшеница 5,24 +65%
Канола 9,11 +51%
Соя 3,82 +17%
Кукуруза 2,91 +13%
Ячмень 1,86 –13%
Горох 1,76 –4%

Ключевые тенденции

  • Рост экспорта: Наибольший прирост показали твердая пшеница (+65%), канола (+51%) и соя (+17%).
  • Снижение экспорта: Экспорт ячменя снизился на 13%, а гороха — на 4%.
  • Общий результат: Значительное увеличение общего объема вывоза связано с высокими урожаями и устойчивым спросом на мировом рынке.

Канада демонстрирует уверенное увеличение экспорта ключевых сельскохозяйственных культур в сезоне 2024/25, особенно по твердым сортам пшеницы и каноле. Несмотря на небольшое снижение по отдельным позициям, общий экспортный потенциал страны продолжает расти.

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