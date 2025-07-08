Как питание влияет на сны и кошмары: данные исследования Монреальского университета

Учёные из Монреальского университета выяснили, что пища влияет не только на пищеварение, но и на качество сна и даже характер сновидений. В исследовании приняли участие 1 082 человека, которые рассказали о своём рационе, пищевых непереносимостях, привычках сна и уровне стресса.
Для анализа использовались стандартизированные методики: Питтсбургский индекс качества сна и Индекс расстройств ночных кошмаров.
Ключевые результаты:
- 40% участников отметили, что определённые продукты влияют на их сон.
- 24,7% сообщили об ухудшении сна после определённых продуктов.
- 20,1% — об улучшении.
- 5,5% респондентов уверены, что еда напрямую влияет на их сны.
- Среди них чаще всего назывались:
- Сладости (31%) — провоцировали яркие и тревожные сны.
- Молочные продукты (22%) — также ассоциировались с тревожными сновидениями и кошмарами.
- Люди с пищевой аллергией и непереносимостью глютена чаще сталкивались с негативными снами.
- Среди них чаще всего назывались:
Влияние пищевых привычек
- Поздние приёмы пищи, нерегулярное питание и отсутствие осознанности во время еды увеличивали риск кошмаров и эмоционально тяжёлых снов.
- Те, кто ужинал раньше и питался осознанно, чаще видели яркие, но положительные сновидения.
Практические рекомендации
Исследование не доказывает прямую причинно-следственную связь, но даёт основания для следующих советов:
- Избегайте сладкого и молочных продуктов перед сном — они могут провоцировать тревожные сны и кошмары.
- Ужинайте пораньше и старайтесь делать это осознанно.
- Если кошмары повторяются, проверьте наличие пищевых непереносимостей (например, глютена или молочных продуктов).
Значение для улучшения сна
Результаты исследования открывают новые возможности для нефармакологических методов улучшения сна: изменение рациона и пищевых привычек может стать простым и доступным способом повысить качество ночного отдыха и снизить частоту кошмаров.
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