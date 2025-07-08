Как питание влияет на сны и кошмары: данные исследования Монреальского университета

Учёные из Монреальского университета выяснили, что пища влияет не только на пищеварение, но и на качество сна и даже характер сновидений. В исследовании приняли участие 1 082 человека, которые рассказали о своём рационе, пищевых непереносимостях, привычках сна и уровне стресса.

Для анализа использовались стандартизированные методики: Питтсбургский индекс качества сна и Индекс расстройств ночных кошмаров.

Ключевые результаты:

40% участников отметили, что определённые продукты влияют на их сон. 24,7% сообщили об ухудшении сна после определённых продуктов. 20,1% — об улучшении.

отметили, что определённые продукты влияют на их сон. 5,5% респондентов уверены, что еда напрямую влияет на их сны. Среди них чаще всего назывались: Сладости (31%) — провоцировали яркие и тревожные сны. Молочные продукты (22%) — также ассоциировались с тревожными сновидениями и кошмарами. Люди с пищевой аллергией и непереносимостью глютена чаще сталкивались с негативными снами.

уверены, что еда напрямую влияет на их сны.

Влияние пищевых привычек

Поздние приёмы пищи , нерегулярное питание и отсутствие осознанности во время еды увеличивали риск кошмаров и эмоционально тяжёлых снов.

, нерегулярное питание и отсутствие осознанности во время еды увеличивали риск кошмаров и эмоционально тяжёлых снов. Те, кто ужинал раньше и питался осознанно, чаще видели яркие, но положительные сновидения.

Практические рекомендации

Исследование не доказывает прямую причинно-следственную связь, но даёт основания для следующих советов:

Избегайте сладкого и молочных продуктов перед сном — они могут провоцировать тревожные сны и кошмары.

— они могут провоцировать тревожные сны и кошмары. Ужинайте пораньше и старайтесь делать это осознанно.

и старайтесь делать это осознанно. Если кошмары повторяются, проверьте наличие пищевых непереносимостей (например, глютена или молочных продуктов).

Значение для улучшения сна

Результаты исследования открывают новые возможности для нефармакологических методов улучшения сна: изменение рациона и пищевых привычек может стать простым и доступным способом повысить качество ночного отдыха и снизить частоту кошмаров.

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