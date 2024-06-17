Монреальский Ораторий: несколько интересных фактов о нем













Признавайтесь, все были в Оратории хотя бы раз? Наверняка, много-много раз! Тогда Вы сразу же дадите мне ответ на простейший вопрос: каково мирское имя его основателя? Того, кого в католицизме именуют братом Андрэ? Не знаете? Тогда слушайте!

9 августа 1865 года в городе Saint-Grégoire d’Iberville, что недалеко от Монреаля, родился мальчик. Семья у мальчика была простая, рабочая. Отец вкалывал, теряя здоровье, чтобы прокормить семью. И вот когда Альфреду (а именно так назвали мальчонку) исполнилось девять лет, в дом пришла одна беда за другой. Сначала при несчастном случае погибает его отец, а вскоре умирает мать, которую на смертный одр уложил туберкулез. Мальчик скитался по родственникам, которым был особо не нужен, ездил на заработки в Америку, но не найдя себя там, вновь вернулся в родные места.

Когда ему исполнилось 20 лет, стал работать привратником при колледже Нотр-Дам на Кот-де-Неж. В этом колледже он работал в течение 40 лет.

Альфред был очень верующим человеком. Несмотря на все злоключения судьбы, он не утратил веру в Бога, а наоборот, будучи членом монашеской конгрегации, в 26 лет принял монашеский постриг с именем Андрэ.

В 60-летнем возрасте брат Андрэ сподобился начать строительство небольшой часовенки. Во что превратился его замысел – известно каждому монреальцу – это потрясающий своими размерами и красотой Ораторий Святого Иосифа. Строительство этой часовни длилось в течение двадцати лет и было закончено в 1924 году.

Еще при жизни Альфред Бессетт или брат Андрэ сыскал себе славу среди простолюдинов. Однажды ему приснился сон, в котором монаху явился Святой Иосиф и сказал: “Андре, у тебя дар исцелять – ступай и лечи людей”. С этого момента вся жизнь монаха изменилась. Первое время он лечил учеников конвента, их родителей, многие из которых избавлялись от телесных и душевных недугов. Вскоре к нему пошли люди, и хотя монах не обладал глубокими познаниями в медицине, его дар свыше помогал исцелять не только руками, но и словом.

23.05.1982 года Андре Бессетт был причислен к лику блаженных римским папой Иоанном Павлом II и канонизирован 17.10.2010 года Римским папой Бенедиктом XV.

Сегодня в небольшом притворе Оратория можно увидеть икону святого брата Андрэ, которой молятся многие приходящие в этот храм.

Брат Андре Бессетт умер 6 января 1937 года, в возрасте 92 лет. Но он остался навсегда душой и сердцем со своей часовенкой. В реликварии Оратория Святого Иосифа находится сердце святого Андрэ Бессетта. Тело же усопшего покоится в склепе Оратория.

А Вы знаете, сколько ступенек насчитывает лестница, которая начинается у основания горы и ведет в храм? 278! А знаете, почему? Что это за число такое? Брату Андрэ было 278 месяцев от роду, то есть 26 лет и 2 месяца, когда он стал монахом. Эту лестницу принято считать лестницей к святости, которую приобрел тогда еще обычный паренек по имени Альфред.

Купол Оратория возвышается на высоте 124 метров и виден практически из каждой точки нашего города. В 2005 году Ораторий Святого Иосифа был внесен в список Национальных исторических памятников Канады.