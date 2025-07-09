Новое регулирование рынка кондоминиумов в Квебеке: что ждет продавцов и покупателей

В прошлом году в Квебеке был принят новый закон, регулирующий деятельность кондоминиумов (совместной собственности). Хотя подзаконные акты еще в разработке, эксперты уже прогнозируют кризис на рынке: продажи кондо вновь растут, но новые требования могут серьезно изменить правила игры для продавцов и покупателей.

В чем суть новых правил? Обязательное исследование фонда капитального ремонта : Все объединения собственников должны будут раз в пять лет заказывать профессиональное исследование (у инженера, архитектора, технолога или бухгалтера), чтобы определить потребности в капитальных работах на ближайшие 25 лет (структура, крыша, окна и т.д.).

Реальная капитализация фонда : Теперь сумма, которую нужно откладывать, будет рассчитываться не по стандартному проценту, а исходя из реальных потребностей, выявленных в исследовании. Это отменяет устаревшее правило 5%, которое считалось недостаточным.

Прозрачность : При продаже кондоминиума покупателю должны предоставляться подробные финансовые документы, включая остаток фонда и проведенные исследования.

Обязанность действовать: Объединения обязаны будут увеличивать взносы или вводить специальные сборы для покрытия дефицита фонда и реализации рекомендаций исследования. Последствия для собственников Рост ежемесячных взносов : Чтобы покрыть дефицит, многим объединениям придется резко увеличить регулярные платежи или ввести крупные разовые сборы, особенно в домах с недостаточным финансированием.

Сложности при продаже : Покупатели будут требовать скидки или вовсе отказываться от покупки, если фонд капитального ремонта недостаточно наполнен — это может снизить рыночную стоимость квартиры.

Финансовый стресс : По оценкам, около половины всех кондоминиумов Квебека не имеют достаточных резервов. В некоторых случаях собственникам могут выставить счета на десятки тысяч долларов для срочного проведения работ.

Давление со стороны банков и страховщиков: Несмотря на то, что закон дает 10 лет на пополнение фонда, банки и страховые компании могут потребовать гарантий или выполнения работ значительно раньше. Примеры возможных ситуаций Ситуация Возможные последствия Недостаток средств в фонде Крупный разовый сбор для собственников Продажа квартиры с дефицитом фонда Снижение цены или сложности с продажей Срочные работы без бюджета Риск конфликтов, потеря стоимости жилья Покупка без актуального исследования Неожиданные крупные траты в будущем Советы продавцам и покупателям Проверьте состояние фонда и наличие актуального исследования перед любой сделкой.

Запросите все финансовые документы (исследование, протоколы собраний, журнал обслуживания).

Будьте готовы к росту платежей или разовым сборам, особенно в старых или плохо управляемых домах.

Обсуждайте цену: если обнаружен дефицит, требуйте скидку. Вывод Новая система направлена на защиту стоимости жилья и предотвращение неприятных сюрпризов, но она требует строгой финансовой дисциплины. Это может стать серьезным испытанием для многих собственников, особенно в небольших или старых домах. Продавцам и покупателям теперь нужно быть особенно внимательными и тщательно анализировать финансовое состояние кондоминиума перед сделкой.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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