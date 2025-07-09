Арест четырех жителей Квебека по подозрению в подготовке вооруженного экстремизма

Четверо жителей Квебека, включая действующих военнослужащих Канадских вооруженных сил, были арестованы Королевской канадской конной полицией (КККП) по подозрению в причастности к идеологически мотивированному насильственному экстремизму. По данным следствия, группа планировала силой захватить участок земли в районе Квебек-Сити.

Подробности о подозреваемых

Марк-Орель Шабо , 24 года, Квебек-Сити

, 24 года, Квебек-Сити Симон Анже-Оде , 24 года, Невиль

, 24 года, Невиль Рафаэль Лагаcе , 25 лет, Квебек-Сити

, 25 лет, Квебек-Сити Мэтью Форбс, 33 года, Пон-Руж

Трое из обвиняемых — Шабо, Анже-Оде и Лагаcе — обвиняются в том, что они предприняли конкретные действия для содействия террористической деятельности, а именно:

Планировали создание антиправительственного ополчения

Проходили военную подготовку (стрельба, засады, выживание, ориентирование на местности)

Проводили разведывательные операции

Использовали различные виды огнестрельного оружия, включая запрещенное, а также магазины повышенной емкости и тактическое снаряжение

Мэтью Форбс обвиняется в хранении огнестрельного оружия, запрещенных устройств, взрывчатых веществ и контролируемых предметов.

Ход следствия и изъятое имущество

Аресты стали результатом расследования, проведенного Объединенной национальной командой по обеспечению безопасности (INSET) в сотрудничестве с Канадскими вооруженными силами, полицией Квебека (SQ) и полицией Квебек-Сити (SPVQ).

В ходе обысков, проведенных в январе 2024 года в районе Квебек-Сити, были изъяты:

16 взрывных устройств

83 единицы огнестрельного оружия и аксессуаров

Около 11 000 патронов различного калибра

Почти 130 магазинов

Четыре пары приборов ночного видения

Военное снаряжение

Дополнительно были предъявлены обвинения в хранении запрещенных устройств, передаче оружия и боеприпасов, небрежном хранении оружия, хранении взрывчатки и контролируемых предметов.

Судебные разбирательства

Все четверо подозреваемых должны предстать перед судом в Квебек-Сити во вторник.

Призыв к общественности

Всех, кто располагает информацией о случаях идеологически мотивированного насильственного экстремизма, просят обращаться в КККП по телефонам 514-939-8300 или 1-800-771-5401, либо в Национальную информационную сеть по вопросам безопасности по телефону 1-800-420-5805 или через интернет. Также можно обратиться в ближайшее отделение полиции.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.