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Новости Арест четырех жителей Квебека по подозрению в подготовке вооруженного экстремизма

Арест четырех жителей Квебека по подозрению в подготовке вооруженного экстремизма

Виктория Христова Июл 9, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 22 Просмотров

Четверо жителей Квебека, включая действующих военнослужащих Канадских вооруженных сил, были арестованы Королевской канадской конной полицией (КККП) по подозрению в причастности к идеологически мотивированному насильственному экстремизму. По данным следствия, группа планировала силой захватить участок земли в районе Квебек-Сити.

 

Подробности о подозреваемых

  • Марк-Орель Шабо, 24 года, Квебек-Сити
  • Симон Анже-Оде, 24 года, Невиль
  • Рафаэль Лагаcе, 25 лет, Квебек-Сити
  • Мэтью Форбс, 33 года, Пон-Руж

Трое из обвиняемых — Шабо, Анже-Оде и Лагаcе — обвиняются в том, что они предприняли конкретные действия для содействия террористической деятельности, а именно:

  • Планировали создание антиправительственного ополчения
  • Проходили военную подготовку (стрельба, засады, выживание, ориентирование на местности)
  • Проводили разведывательные операции
  • Использовали различные виды огнестрельного оружия, включая запрещенное, а также магазины повышенной емкости и тактическое снаряжение

Мэтью Форбс обвиняется в хранении огнестрельного оружия, запрещенных устройств, взрывчатых веществ и контролируемых предметов.

Ход следствия и изъятое имущество

Аресты стали результатом расследования, проведенного Объединенной национальной командой по обеспечению безопасности (INSET) в сотрудничестве с Канадскими вооруженными силами, полицией Квебека (SQ) и полицией Квебек-Сити (SPVQ).

В ходе обысков, проведенных в январе 2024 года в районе Квебек-Сити, были изъяты:

  • 16 взрывных устройств
  • 83 единицы огнестрельного оружия и аксессуаров
  • Около 11 000 патронов различного калибра
  • Почти 130 магазинов
  • Четыре пары приборов ночного видения
  • Военное снаряжение

Дополнительно были предъявлены обвинения в хранении запрещенных устройств, передаче оружия и боеприпасов, небрежном хранении оружия, хранении взрывчатки и контролируемых предметов.

Судебные разбирательства

Все четверо подозреваемых должны предстать перед судом в Квебек-Сити во вторник.

Призыв к общественности

Всех, кто располагает информацией о случаях идеологически мотивированного насильственного экстремизма, просят обращаться в КККП по телефонам 514-939-8300 или 1-800-771-5401, либо в Национальную информационную сеть по вопросам безопасности по телефону 1-800-420-5805 или через интернет. Также можно обратиться в ближайшее отделение полиции.

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