Арест четырех жителей Квебека по подозрению в подготовке вооруженного экстремизма

Подробности о подозреваемых
- Марк-Орель Шабо, 24 года, Квебек-Сити
- Симон Анже-Оде, 24 года, Невиль
- Рафаэль Лагаcе, 25 лет, Квебек-Сити
- Мэтью Форбс, 33 года, Пон-Руж
Трое из обвиняемых — Шабо, Анже-Оде и Лагаcе — обвиняются в том, что они предприняли конкретные действия для содействия террористической деятельности, а именно:
- Планировали создание антиправительственного ополчения
- Проходили военную подготовку (стрельба, засады, выживание, ориентирование на местности)
- Проводили разведывательные операции
- Использовали различные виды огнестрельного оружия, включая запрещенное, а также магазины повышенной емкости и тактическое снаряжение
Мэтью Форбс обвиняется в хранении огнестрельного оружия, запрещенных устройств, взрывчатых веществ и контролируемых предметов.
Ход следствия и изъятое имущество
Аресты стали результатом расследования, проведенного Объединенной национальной командой по обеспечению безопасности (INSET) в сотрудничестве с Канадскими вооруженными силами, полицией Квебека (SQ) и полицией Квебек-Сити (SPVQ).
В ходе обысков, проведенных в январе 2024 года в районе Квебек-Сити, были изъяты:
- 16 взрывных устройств
- 83 единицы огнестрельного оружия и аксессуаров
- Около 11 000 патронов различного калибра
- Почти 130 магазинов
- Четыре пары приборов ночного видения
- Военное снаряжение
Дополнительно были предъявлены обвинения в хранении запрещенных устройств, передаче оружия и боеприпасов, небрежном хранении оружия, хранении взрывчатки и контролируемых предметов.
Судебные разбирательства
Все четверо подозреваемых должны предстать перед судом в Квебек-Сити во вторник.
Призыв к общественности
Всех, кто располагает информацией о случаях идеологически мотивированного насильственного экстремизма, просят обращаться в КККП по телефонам 514-939-8300 или 1-800-771-5401, либо в Национальную информационную сеть по вопросам безопасности по телефону 1-800-420-5805 или через интернет. Также можно обратиться в ближайшее отделение полиции.
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