Крупный пожар в районе Сен-Венсан-де-Поль в Лавале

Во вторник утром в Лавале пожарные ведут борьбу с крупным пожаром в районе Сен-Венсан-де-Поль.
Возгорание произошло в коммерческом здании на бульваре Леман и получило статус четырехзвездочного (четырехуровневого) пожара, что свидетельствует о его серьезности и масштабах.
Призыв к жителям
Власти настоятельно просят жителей и автомобилистов избегать района бульвара Леман и улицы Бельгранд. Это необходимо для обеспечения безопасности и эффективной работы экстренных служб.
Что происходит на месте
- На месте работают несколько пожарных расчетов, борьба с огнем продолжается.
- В районе происшествия возможны перекрытия дорог и затруднения движения.
- Жителям, находящимся поблизости, рекомендуется держать окна закрытыми из-за дыма.
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