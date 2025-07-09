Крупный пожар в районе Сен-Венсан-де-Поль в Лавале

Во вторник утром в Лавале пожарные ведут борьбу с крупным пожаром в районе Сен-Венсан-де-Поль.

Возгорание произошло в коммерческом здании на бульваре Леман и получило статус четырехзвездочного (четырехуровневого) пожара, что свидетельствует о его серьезности и масштабах.

Призыв к жителям

Власти настоятельно просят жителей и автомобилистов избегать района бульвара Леман и улицы Бельгранд. Это необходимо для обеспечения безопасности и эффективной работы экстренных служб.

Что происходит на месте

На месте работают несколько пожарных расчетов, борьба с огнем продолжается.

В районе происшествия возможны перекрытия дорог и затруднения движения.

Жителям, находящимся поблизости, рекомендуется держать окна закрытыми из-за дыма.

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