В Лак-Саге (Квебек) в результате ДТП погибли мужчина и 10-летний ребенок

В воскресенье в регионе Лорантиды, Квебек, на трассе 117 вблизи дороги дю Лак, произошла трагическая авария. В результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком-«кубом» погибли мужчина в возрасте около 40 лет и 10-летний ребенок.

Ход событий

По информации полиции Квебека (Sûreté du Québec, SQ), экстренные службы получили вызов на место происшествия около 17:00. Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля мог потерять управление, предположительно из-за аквапланирования, после чего машина выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком.

Последствия аварии

Мужчина и ребенок были доставлены в больницу, где врачи констатировали их смерть.

Водитель грузовика получил легкие травмы.

Расследование

Полиция продолжает расследование, чтобы установить точные причины и обстоятельства трагедии. Ведется сбор свидетельских показаний и анализ дорожных условий на момент аварии.

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