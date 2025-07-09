В Лак-Саге (Квебек) в результате ДТП погибли мужчина и 10-летний ребенок

Ход событий
По информации полиции Квебека (Sûreté du Québec, SQ), экстренные службы получили вызов на место происшествия около 17:00. Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля мог потерять управление, предположительно из-за аквапланирования, после чего машина выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком.
Последствия аварии
- Мужчина и ребенок были доставлены в больницу, где врачи констатировали их смерть.
- Водитель грузовика получил легкие травмы.
Расследование
Полиция продолжает расследование, чтобы установить точные причины и обстоятельства трагедии. Ведется сбор свидетельских показаний и анализ дорожных условий на момент аварии.
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