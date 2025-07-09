В Квебеке 76-летний мужчина погиб в ДТП после столкновения с опорой

В воскресенье днем в районе Ла-Сите-Лимуа (Квебек-Сити) произошла смертельная авария: 76-летний водитель погиб после столкновения его автомобиля с опорой.

Детали инцидента

В 13:50 полиция Квебек-Сити (SPVQ) получила вызов о ДТП на перекрестке 49-й Западной улицы и 2-й улицы.

По предварительным данным, у водителя мог случиться обморок за рулем, что и привело к потере управления автомобилем.

Мужчину доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.

Пассажир автомобиля отделался легкими травмами.

Следственные действия

На месте происшествия работают следователи и судебные эксперты, чтобы установить точные причины и обстоятельства аварии.

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