В Квебеке 76-летний мужчина погиб в ДТП после столкновения с опорой

В воскресенье днем в районе Ла-Сите-Лимуа (Квебек-Сити) произошла смертельная авария: 76-летний водитель погиб после столкновения его автомобиля с опорой.
Детали инцидента
- В 13:50 полиция Квебек-Сити (SPVQ) получила вызов о ДТП на перекрестке 49-й Западной улицы и 2-й улицы.
- По предварительным данным, у водителя мог случиться обморок за рулем, что и привело к потере управления автомобилем.
- Мужчину доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.
- Пассажир автомобиля отделался легкими травмами.
Следственные действия
На месте происшествия работают следователи и судебные эксперты, чтобы установить точные причины и обстоятельства аварии.
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