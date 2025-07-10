Женщина утверждает, что ее подсыпали наркотик на родео под Квебеком

Марии-Солей Парен планировала весело провести время на родео в Сент-Катрин-де-ла-Жак-Картье, недалеко от Квебека, однако праздник обернулся для нее настоящим кошмаром. По ее словам, кто-то подсыпал ей наркотик в напиток без ее ведома.

«Я выглядела совершенно потерянной. Я была вялая, все, что я говорила, было бессвязным», — рассказала Парен Noovo Info. — «Мне повезло, что мои друзья заметили это. Двоим пришлось нести меня домой».

Она утверждает, что выпила всего один напиток на празднике.

«Это очень страшно. Мы были в деревне. Я даже не представляю, что может случиться в Сен-Тите», — добавила она, имея в виду другой город, где проходят похожие фестивали. — «Это ненормально, что молодых людей могут угощать наркотиками без их ведома».

Реакция полиции

Полиция Квебека (Sûreté du Québec, SQ) подтвердила, что получила две жалобы на подобные инциденты во время родео, которое проходило с 27 по 29 июня.

«Информация от потерпевших может помочь продвинуть расследование», — отметила представитель полиции Одри-Анн Билодо.

Ведется расследование, и всех, кто мог пострадать от подобных действий, просят обращаться в полицию.

Реакция организаторов и властей

Организаторы родео, которое проводится уже в 26-й раз, были шокированы произошедшим. Мэр Сент-Катрин-де-ла-Жак-Картье Пьер Дольбек отметил, что в этом году на мероприятии было увеличено количество охранников.

По итогам фестиваля планируется провести анализ ситуации (post-mortem), чтобы повысить безопасность в будущем.

Если у вас есть информация или вы стали жертвой подобного инцидента, обратитесь в полицию Квебека.

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