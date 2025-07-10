Дональд Трамп исключил отсрочку введения новых ввозных пошлин с 1 августа 2025 года

С 1 августа 2025 года все импортеры обязаны будут выплачивать новые пошлины без каких-либо отсрочек. Это решение может существенно повлиять на цепочки поставок, стоимость товаров и торговые отношения США с рядом стран.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен продлевать крайний срок введения ввозных пошлин на ряд товарных позиций. Об этом он написал 8 июля на своей странице в соцсети Truth Social:

«ПОШЛИНЫ НАЧНУТ ВЫПЛАЧИВАТЬСЯ 1 АВГУСТА 2025 ГОДА. Никаких изменений на эту дату не было, и никаких изменений не будет. Другими словами, все деньги должны быть уплачены с 1 АВГУСТА 2025 ГОДА — никаких отсрочек не будет. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!»

Предыстория

2 апреля Трамп впервые объявил о планах ввести новые заградительные пошлины, назвав этот день «днем освобождения» для американской промышленности.

Позже срок введения пошлин был перенесен на 90 дней — с 9 апреля на 1 августа 2025 года.

7 июля Трамп еще допускал, что крайний срок может быть не «твердым на 100%», однако уже 8 июля категорически исключил возможность отсрочки.

Реакция Белого дома и результаты переговоров

Белый дом ранее заявлял о планах заключить 90 торговых сделок за 90 дней. Однако за это время администрации Трампа удалось подписать только ограниченное соглашение с Великобританией и договор с Вьетнамом.

Значение для бизнеса

С 1 августа 2025 года все импортеры обязаны будут выплачивать новые пошлины без каких-либо отсрочек. Это решение может существенно повлиять на цепочки поставок, стоимость товаров и торговые отношения США с рядом стран.

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