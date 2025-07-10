Правительство заявило о полной поддержке нового масштабного энергетического проекта

Правительство Канады под руководством премьер-министра Марка Карни заявило о полной поддержке нового масштабного энергетического проекта, который, по мнению властей и отраслевых экспертов, способен укрепить экономическую и энергетическую независимость страны.

Канадская ассоциация нефтедобывающих компаний уже выразила одобрение этим планам, подчеркнув, что инициатива станет важным сигналом для зарубежных инвесторов и повысит привлекательность вложений в канадскую экономику.

Новый проект был анонсирован вскоре после успешного завершения расширения нефтепровода Trans Mountain, который впервые обеспечил Канаде прямой доступ к тихоокеанскому побережью и мировым рынкам нефти в обход территории США. Премьер-министр Альберты Даниэла Смит поддержала идею строительства нового трубопровода с пропускной способностью до миллиона баррелей в сутки, отметив, что обсуждение перешло от теории к практическим шагам.

Марк Карни подчеркивает, что Канада стремится не только к энергетической независимости, но и к укреплению статуса «энергетической сверхдержавы». По его словам, это позволит стране усилить суверенитет, создать новые рабочие места и обеспечить финансирование социальных программ. В то же время, власти Альберты считают необходимым для ускорения экспорта нефти пересмотреть федеральные ограничения на выбросы в нефтегазовом секторе и отменить запрет на проход танкеров вдоль северного побережья Британской Колумбии.

В условиях обострения отношений с США и протекционистской политики Вашингтона, Карни неоднократно подчеркивал, что Канада будет строить новые торговые и энергетические коридоры, укреплять связи с Европой и странами Азии, а также вести диалог с США исключительно как равноправный партнер. По мнению премьер-министра, диверсификация внешнеэкономических связей и развитие собственной энергетической инфраструктуры — ключ к будущему суверенитету и процветанию страны.

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