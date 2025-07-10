Более половины канадцев и мексиканцев считают США главной угрозой — данные опроса Pew Research Center

Согласно свежему исследованию Pew Research Center, проведённому весной 2025 года, отношение к США в соседних странах резко ухудшилось. Более половины жителей Канады и Мексики теперь считают Соединённые Штаты главной угрозой для своих стран.

Основные результаты опроса

В Канаде :

Доля респондентов, считающих США главной угрозой, выросла почти втрое за последние шесть лет — с 20% в 2019 году до 59% в 2025 году.

: Доля респондентов, считающих США главной угрозой, выросла почти втрое за последние шесть лет — с 20% в 2019 году до 59% в 2025 году. В Мексике :

Аналогичный показатель также увеличился — с 56% до 68%.

: Аналогичный показатель также увеличился — с 56% до 68%. В других странах : Индонезия — 40% ЮАР — 35% Бразилия — 29% Аргентина — 24%

респондентов считают США главной угрозой для своей страны.

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Детали исследования

Опрос проводился онлайн с 24 по 30 марта 2025 года.

В исследовании приняли участие 3605 американцев.

Статистическая погрешность составила 1,9 процентных пункта.

Контекст

Эксперты связывают рост опасений с усилением внешнеполитического давления США, торговыми спорами, миграционными вопросами и изменением глобального баланса сил. Особенно заметен рост антагонизма среди ближайших соседей — Канады и Мексики, что может отражать последствия недавних политических и экономических решений Вашингтона.

Вывод

Результаты опроса Pew Research Center свидетельствуют о значительном ухудшении имиджа США в странах-соседях и ряде других государств, что может повлиять на внешнюю политику и международные отношения в регионе.

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