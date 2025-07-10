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Новости Более половины канадцев и мексиканцев считают США главной угрозой — данные опроса Pew Research Center

Более половины канадцев и мексиканцев считают США главной угрозой — данные опроса Pew Research Center

Виктория Христова Июл 10, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 22 Просмотров

Согласно свежему исследованию Pew Research Center, проведённому весной 2025 года, отношение к США в соседних странах резко ухудшилось. Более половины жителей Канады и Мексики теперь считают Соединённые Штаты главной угрозой для своих стран.

 

Основные результаты опроса

  • В Канаде:
    Доля респондентов, считающих США главной угрозой, выросла почти втрое за последние шесть лет — с 20% в 2019 году до 59% в 2025 году.
  • В Мексике:
    Аналогичный показатель также увеличился — с 56% до 68%.
  • В других странах:
    • Индонезия — 40%
    • ЮАР — 35%
    • Бразилия — 29%
    • Аргентина — 24%
      респондентов считают США главной угрозой для своей страны.

Детали исследования

  • Опрос проводился онлайн с 24 по 30 марта 2025 года.
  • В исследовании приняли участие 3605 американцев.
  • Статистическая погрешность составила 1,9 процентных пункта.

Контекст

Эксперты связывают рост опасений с усилением внешнеполитического давления США, торговыми спорами, миграционными вопросами и изменением глобального баланса сил. Особенно заметен рост антагонизма среди ближайших соседей — Канады и Мексики, что может отражать последствия недавних политических и экономических решений Вашингтона.

Вывод

Результаты опроса Pew Research Center свидетельствуют о значительном ухудшении имиджа США в странах-соседях и ряде других государств, что может повлиять на внешнюю политику и международные отношения в регионе.

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