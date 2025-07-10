Более половины канадцев и мексиканцев считают США главной угрозой — данные опроса Pew Research Center

Основные результаты опроса
- В Канаде:
Доля респондентов, считающих США главной угрозой, выросла почти втрое за последние шесть лет — с 20% в 2019 году до 59% в 2025 году.
- В Мексике:
Аналогичный показатель также увеличился — с 56% до 68%.
- В других странах:
- Индонезия — 40%
- ЮАР — 35%
- Бразилия — 29%
- Аргентина — 24%
респондентов считают США главной угрозой для своей страны.
Детали исследования
- Опрос проводился онлайн с 24 по 30 марта 2025 года.
- В исследовании приняли участие 3605 американцев.
- Статистическая погрешность составила 1,9 процентных пункта.
Контекст
Эксперты связывают рост опасений с усилением внешнеполитического давления США, торговыми спорами, миграционными вопросами и изменением глобального баланса сил. Особенно заметен рост антагонизма среди ближайших соседей — Канады и Мексики, что может отражать последствия недавних политических и экономических решений Вашингтона.
Вывод
Результаты опроса Pew Research Center свидетельствуют о значительном ухудшении имиджа США в странах-соседях и ряде других государств, что может повлиять на внешнюю политику и международные отношения в регионе.
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