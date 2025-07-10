Канада отвергает идею присоединения к США: заявление Аниты Ананд и исторический контекст

Министр иностранных дел Канады Анита Ананд в интервью японскому телеканалу NHK категорично заявила, что Канада никогда не станет 51-м штатом США. «Канада никогда не станет 51-м штатом США. Точка», — подчеркнула глава внешнеполитического ведомства, расставив все точки над i в вопросе о суверенитете страны.

Исторический фон и современные дискуссии

Поводом для комментария послужили публикации в зарубежных СМИ, в частности в журнале «Международная жизнь», где обсуждались планы бывшего президента США Дональда Трампа относительно Канады, Панамского канала и Гренландии. В материале отмечалось, что идеи о присоединении Канады к США периодически возникают на протяжении всей истории двух стран — начиная с конца XVIII века, когда Канада была британской колонией, и вплоть до современности.

Американские политики не раз высказывались о «необходимости» аннексии Канады, а в 1775 и 1812 годах США даже предпринимали военные попытки вторжения, которые завершились неудачей из-за превосходства британских сил.

Современные отношения: партнерство и разногласия

Сегодня Канаду и США связывает самая длинная сухопутная граница в мире и теснейшие экономические, культурные и политические связи. Однако, как утверждает Дональд Трамп, США ежегодно «субсидируют» Канаду на сумму более 100 млрд долларов и теряют столько же на торговом дефиците. По его мнению, объединение двух стран позволило бы устранить тарифы, снизить налоги и повысить уровень безопасности, а «вместе мы были бы великой нацией».

Трамп также критиковал Канаду за нерешённые проблемы на границе, связанные с миграцией и наркотрафиком, а также за экспорт автомобилей, пиломатериалов и молочных продуктов в США.

Канадский ответ: суверенитет вне обсуждения

Заявление Аниты Ананд ясно отражает позицию официальной Оттавы: несмотря на тесные связи и совместные интересы, Канада останется независимым государством и не рассматривает возможность вхождения в состав США ни при каких обстоятельствах.

Вывод

Вопрос о присоединении Канады к США — это скорее исторический и политический миф, который регулярно всплывает в публичных и экспертных дискуссиях, но не имеет реальных перспектив. Для канадцев суверенитет и национальная идентичность остаются безусловными приоритетами, независимо от внешнеполитических амбиций их южного соседа.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.