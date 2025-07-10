Компания Nissan временно приостановила производство трёх моделей автомобилей для канадского рынка на своих заводах в США — речь идёт о кроссоверах Pathfinder и Murano (Теннесси), а также пикапе Frontier (Миссисипи).

Это решение вступило в силу в мае 2025 года и напрямую связано с обострением торговых отношений между США и Канадой после введения Соединёнными Штатами дополнительной 25-процентной пошлины на импорт автомобилей.

В ответ Канада ввела ответные тарифы, что ударило по производству и экспорту автомобилей, предназначенных для внешних рынков, особенно для Канады. По данным руководства Nissan, приостановка носит временный характер и касается только моделей, собранных в США для канадского рынка. При этом, по состоянию на начало июля, у дилеров Nissan в Канаде сформирован запас этих автомобилей примерно на 90 дней.

Остальные модели Nissan, составляющие около 80% продаж в Канаде, производятся в Японии и Мексике, поэтому не попадают под действие новых тарифов и продолжают поставляться без изменений. Импорт американских моделей в Канаду может возобновиться после снижения или отмены пошлин.

Сейчас Nissan, как и другие автопроизводители, вынуждена пересматривать логистику и производственные планы, чтобы минимизировать влияние тарифной войны между США и Канадой на свой бизнес.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.