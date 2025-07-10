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Новости Компания Nissan временно приостановила производство трёх моделей автомобилей для канадского рынка

Компания Nissan временно приостановила производство трёх моделей автомобилей для канадского рынка

Виктория Христова Июл 10, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 21 Просмотров

Компания Nissan временно приостановила производство трёх моделей автомобилей для канадского рынка на своих заводах в США — речь идёт о кроссоверах Pathfinder и Murano (Теннесси), а также пикапе Frontier (Миссисипи).

Это решение вступило в силу в мае 2025 года и напрямую связано с обострением торговых отношений между США и Канадой после введения Соединёнными Штатами дополнительной 25-процентной пошлины на импорт автомобилей.

В ответ Канада ввела ответные тарифы, что ударило по производству и экспорту автомобилей, предназначенных для внешних рынков, особенно для Канады. По данным руководства Nissan, приостановка носит временный характер и касается только моделей, собранных в США для канадского рынка. При этом, по состоянию на начало июля, у дилеров Nissan в Канаде сформирован запас этих автомобилей примерно на 90 дней.

Остальные модели Nissan, составляющие около 80% продаж в Канаде, производятся в Японии и Мексике, поэтому не попадают под действие новых тарифов и продолжают поставляться без изменений. Импорт американских моделей в Канаду может возобновиться после снижения или отмены пошлин.

Сейчас Nissan, как и другие автопроизводители, вынуждена пересматривать логистику и производственные планы, чтобы минимизировать влияние тарифной войны между США и Канадой на свой бизнес.

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