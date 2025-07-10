Министры иностранных дел стран G7 планируют провести в Канаде еще одну встречу в 2025 году

Министры иностранных дел стран Группы семи (G7) действительно планируют провести в Канаде еще одну встречу в 2025 году, на которой одним из ключевых вопросов вновь станет Украина. Об этом сообщила глава МИД Канады Анита Ананд в интервью японскому телеканалу NHK, отметив, что согласование деталей мероприятия находится на завершающей стадии.

Эта встреча станет продолжением серии обсуждений, посвящённых поддержке Украины и поиску путей урегулирования конфликта с Россией. Ранее, с 12 по 14 марта 2025 года, Канада уже принимала министров иностранных дел G7 в Шарлевуа (Квебек), где была подтверждена «непоколебимая поддержка Украины в защите её территориальной целостности, суверенитета и независимости». Министры выразили готовность усиливать экономическую и гуманитарную помощь Украине, а также обсуждали возможное ужесточение санкций против России в случае отсутствия прогресса по прекращению огня.

Одной из центральных тем грядущей встречи вновь станет поиск путей к «комплексному, справедливому и прочному миру» для Украины, поддержка её восстановления и обеспечение долгосрочных гарантий безопасности. G7 также продолжает координировать действия по ограничению возможностей России вести войну, в том числе через финансовые меры и санкции.

Напомним, что июньский саммит лидеров G7 в Канаде завершился без согласованного совместного заявления по Украине, что вызвало разочарование у украинской делегации. Однако премьер-министр Канады Марк Карни выпустил отдельное заявление о поддержке усилий по урегулированию конфликта и необходимости усиления давления на Россию.

Усилия будут продолжены.

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