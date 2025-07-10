В Квебеке арестован предполагаемый организатор крупной мошеннической схемы «звонки бабушкам»

В Квебеке задержан 38-летний Гарет Уэст, которого американские власти считают предполагаемым лидером сложной мошеннической схемы, известной как «grandparents scam» (мошенничество с звонками пожилым людям от имени родственников).

Уэст — один из 25 канадцев, обвиняемых в США в мошенничестве против пожилых людей в Вермонте и еще 40 штатах.

Как действовала схема

Мошенники звонили пожилым людям, представляясь родственниками, якобы попавшими в беду, и просили срочно перевести деньги на залог.

Другие участники схемы выдавали себя за адвокатов и убеждали жертв, что действует «судебный запрет на разглашение» (gag order), поэтому нельзя никому рассказывать о ситуации.

По версии следствия, преступная группа сумела обмануть людей на сумму более 21 миллиона долларов США.

Детали задержания

Гарет Уэст был арестован Королевской канадской конной полицией (КККП) в пятницу в Сен-Коломбане, примерно в 65 км к северу от Монреаля.

При задержании он не оказал сопротивления.

Сейчас он содержится в следственном изоляторе Rivière-des-Prairies в ожидании запроса на экстрадицию в США от Министерства внутренней безопасности США.

Уэст уже дважды предстал перед судом — в субботу и в понедельник.

Организация схемы и расследование

По данным обвинения, участники схемы работали из колл-центров в Пойнт-Клер (Западный остров Монреаля) и Во-дрёй-Дорион (к западу от центра Монреаля).

4 июня 2024 года эти офисы были подвергнуты обыску полицией Квебека.

Кроме мошенничества, Уэст и еще четверо обвиняемых подозреваются в сговоре с целью отмывания денег.

Общественный резонанс

В социальных сетях Гарет Уэст позиционировал себя как успешный инвестор в недвижимость из Монреаля, однако, по версии следствия, значительная часть его состояния могла быть получена путем мошенничества.

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