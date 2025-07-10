Жилой комплекс SunRise в Альберте: крупнейший солнечный мурал и инновации BIPV

В Альберте жилой комплекс SunRise вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как обладатель самого большого солнечного мурала на фасаде здания. Уникальность проекта заключается в том, что мурал выполнен из солнечных панелей (BIPV — Building Integrated Photovoltaics), что позволяет объединить искусство и современные технологии энергосбережения.

Площадь солнечных панелей: 3205 кв. м

3205 кв. м Установленная мощность: 267 кВт

Искусство и культура

Автор мурала — местный художник Ланс Кардинал. В оформлении фасада он отдал дань уважения культурам коренных народов и китайской диаспоры, что придаёт проекту особую культурную значимость и отражает мультикультурное наследие региона.

Технологии и устойчивое развитие

Проект SunRise реализован в сотрудничестве с компаниями Mitrex, Avenue Living Asset Management, MBC Group и Chandos Construction. Интеграция BIPV-систем позволила:

Снизить выбросы CO₂ на 150 тонн в год

Обеспечить энергией общие зоны жилого комплекса

Продемонстрировать возможности модернизации старых зданий с помощью современных технологий

Значение для города и отрасли

Использование BIPV на фасадах зданий становится трендом для городов, стремящихся к энергоэффективности и культурной самобытности. Проект SunRise показывает, что:

Интеграция солнечных панелей может стать не только источником энергии, но и элементом городского искусства

Такие инициативы стимулируют инвестиции в устойчивое развитие и социально ответственный бизнес

BIPV-технологии помогают городам сокращать выбросы парниковых газов и снижать расходы на энергию, особенно при модернизации старого жилого фонда

Вдохновение для будущих проектов

SunRise — пример того, как архитектурные решения могут сочетать экологичность, экономическую выгоду и культурную ценность. Подобные проекты способны вдохновить другие города и страны на внедрение BIPV-технологий, делая городскую среду более устойчивой и эстетически привлекательной.

SunRise в Альберте — это символ устойчивого развития, культурной гордости и инновационного подхода к обновлению городской среды.

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