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Новости Жилой комплекс SunRise в Альберте: крупнейший солнечный мурал и инновации BIPV

Жилой комплекс SunRise в Альберте: крупнейший солнечный мурал и инновации BIPV

Виктория Христова Июл 10, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 19 Просмотров

В Альберте жилой комплекс SunRise вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как обладатель самого большого солнечного мурала на фасаде здания. Уникальность проекта заключается в том, что мурал выполнен из солнечных панелей (BIPV — Building Integrated Photovoltaics), что позволяет объединить искусство и современные технологии энергосбережения.

 

  • Площадь солнечных панелей: 3205 кв. м
  • Установленная мощность: 267 кВт

Искусство и культура

Автор мурала — местный художник Ланс Кардинал. В оформлении фасада он отдал дань уважения культурам коренных народов и китайской диаспоры, что придаёт проекту особую культурную значимость и отражает мультикультурное наследие региона.

Технологии и устойчивое развитие

Проект SunRise реализован в сотрудничестве с компаниями Mitrex, Avenue Living Asset Management, MBC Group и Chandos Construction. Интеграция BIPV-систем позволила:

  • Снизить выбросы CO₂ на 150 тонн в год
  • Обеспечить энергией общие зоны жилого комплекса
  • Продемонстрировать возможности модернизации старых зданий с помощью современных технологий

Значение для города и отрасли

Использование BIPV на фасадах зданий становится трендом для городов, стремящихся к энергоэффективности и культурной самобытности. Проект SunRise показывает, что:

  • Интеграция солнечных панелей может стать не только источником энергии, но и элементом городского искусства
  • Такие инициативы стимулируют инвестиции в устойчивое развитие и социально ответственный бизнес
  • BIPV-технологии помогают городам сокращать выбросы парниковых газов и снижать расходы на энергию, особенно при модернизации старого жилого фонда

Вдохновение для будущих проектов

SunRise — пример того, как архитектурные решения могут сочетать экологичность, экономическую выгоду и культурную ценность. Подобные проекты способны вдохновить другие города и страны на внедрение BIPV-технологий, делая городскую среду более устойчивой и эстетически привлекательной.

SunRise в Альберте — это символ устойчивого развития, культурной гордости и инновационного подхода к обновлению городской среды.

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