Бюро по конкуренции Канады забило тревогу по поводу незаконных практик на рынке аренды жилья

Подобные действия прямо запрещены Законом о конкуренции и могут привести к тюремному заключению сроком до 14 лет, а также к крупным штрафам.
Бюро по конкуренции напоминает, что для конкурентов незаконно договариваться о:
-
цене аренды, повышениях или дополнительных сборах;
-
условиях аренды, включая удобства и услуги;
-
искусственном ограничении предложения жилья путём сокращения количества сдаваемых квартир с целью повышения цен.
На фоне стремительного роста арендных ставок — средняя стоимость двухкомнатной квартиры в Монреале выросла на 71% с 2019 года и достигла 1930 долларов в начале 2025 года — и нехватки жилья (более 2000 семей ожидают жильё на начало июля), федеральные власти призывают граждан сообщать о любых подозрительных действиях в Бюро по конкуренции по телефону или онлайн.
В ближайшие месяцы может быть начато масштабное расследование, если будет собрано достаточно доказательств. У властей есть широкие полномочия для расследования, включая обыски и прослушку, а также возможность передать материалы прокурору для возбуждения уголовного дела.
Со стороны организаций по защите прав арендаторов, таких как FRAPRU, приветствуется решимость властей бороться с подобными практиками. По их словам, стратегии увеличения прибыли за счёт доступности жилья становятся всё более разнообразными и изощрёнными, усугубляя кризис и незащищённость уязвимых семей.
Наконец, на политическом уровне появляются местные инициативы по поддержке доступа к доступному жилью, например, создание гарантийного фонда в размере 100 миллионов долларов в Монреале для помощи некоммерческим организациям в приобретении доходных домов и защите выселяемых арендаторов.
В итоге: сговор по установлению арендных ставок и искусственное ограничение предложения — это серьёзные уголовные преступления в Канаде. Власти призывают всех, кто стал свидетелем подобных схем, сообщать о них, чтобы защитить честность рынка аренды и доступность жилья в Монреале и по всей стране.
Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.
Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.
У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость?
Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com
Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.