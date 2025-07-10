Бюро по конкуренции Канады забило тревогу по поводу незаконных практик на рынке аренды жилья

Бюро по конкуренции Канады недавно забило тревогу по поводу возможных незаконных практик на рынке аренды жилья, особенно в Монреале, где ситуация с доступным жильём становится всё более острой. По словам Пьера-Ива Гюэ, заместителя комиссара по вопросам картелей, некоторые управляющие недвижимостью используют группы в социальных сетях для обмена информацией и, иногда, для согласования цен на аренду, повышения ставок, дополнительных сборов, а также условий аренды и доступности жилья.

Подобные действия прямо запрещены Законом о конкуренции и могут привести к тюремному заключению сроком до 14 лет, а также к крупным штрафам.

Бюро по конкуренции напоминает, что для конкурентов незаконно договариваться о:

цене аренды, повышениях или дополнительных сборах;

условиях аренды, включая удобства и услуги;

искусственном ограничении предложения жилья путём сокращения количества сдаваемых квартир с целью повышения цен.

На фоне стремительного роста арендных ставок — средняя стоимость двухкомнатной квартиры в Монреале выросла на 71% с 2019 года и достигла 1930 долларов в начале 2025 года — и нехватки жилья (более 2000 семей ожидают жильё на начало июля), федеральные власти призывают граждан сообщать о любых подозрительных действиях в Бюро по конкуренции по телефону или онлайн.

В ближайшие месяцы может быть начато масштабное расследование, если будет собрано достаточно доказательств. У властей есть широкие полномочия для расследования, включая обыски и прослушку, а также возможность передать материалы прокурору для возбуждения уголовного дела.

Со стороны организаций по защите прав арендаторов, таких как FRAPRU, приветствуется решимость властей бороться с подобными практиками. По их словам, стратегии увеличения прибыли за счёт доступности жилья становятся всё более разнообразными и изощрёнными, усугубляя кризис и незащищённость уязвимых семей.

Наконец, на политическом уровне появляются местные инициативы по поддержке доступа к доступному жилью, например, создание гарантийного фонда в размере 100 миллионов долларов в Монреале для помощи некоммерческим организациям в приобретении доходных домов и защите выселяемых арендаторов.

В итоге: сговор по установлению арендных ставок и искусственное ограничение предложения — это серьёзные уголовные преступления в Канаде. Власти призывают всех, кто стал свидетелем подобных схем, сообщать о них, чтобы защитить честность рынка аренды и доступность жилья в Монреале и по всей стране.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

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