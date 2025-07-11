В Квебеке нет норм по максимальной температуре в квартирах: жара становится угрозой для здоровья

Как показало исследование Статистического управления Канады, за последние 20 лет жара стала причиной как минимум 900 смертей в крупных городах страны. В некоторых муниципалитетах Канады уже начали вводить правила, которые помогают арендаторам переживать летнюю жару.

В Квебеке существуют нормы, определяющие минимальную температуру в квартирах зимой, однако максимальная температура летом никак не регулируется, несмотря на всё более частые волны жары.

Опыт Онтарио

В сентябре 2024 года комитет городского совета Лондона (Онтарио) предложил обязать владельцев сдаваемого жилья поддерживать температуру не выше 26°C. В Гамильтоне город помогает малообеспеченным семьям покупать кондиционеры. Благодаря дополнительному муниципальному финансированию в размере 52 500 долларов, программа поддержки охватит до 200 человек. Однако, по данным опроса организации ACORN, основные препятствия для установки кондиционеров — высокая стоимость, страх выселения и запреты в договорах аренды. 44% опрошенных арендаторов не имеют доступа к кондиционеру, а 67% оплачивают эксплуатацию самостоятельно.

Сложности в Монреале

Социальный работник организации Projet Genèse Маргарет ван Нутен отмечает, что многие жильцы старых домов в Монреале спрашивают, есть ли ограничения по температуре летом. Большинство зданий не оборудованы центральным отоплением и, соответственно, не приспособлены для установки центрального кондиционирования. Президент Ассоциации владельцев Квебека Мартен Месье подчеркивает, что модернизация старого жилого фонда — сложная задача не только из-за отсутствия воздуховодов, но и из-за недостаточной мощности электросетей. Однако, по его мнению, вопрос должен быть учтён в нормах для новых построек.

Власти Квебека обещают рассмотреть проблему

Исследование Института национальных научных исследований (INRS) показало, что жара ежегодно становится причиной около 470 смертей в Квебеке, а также приводит к более чем 200 госпитализациям и тысячам обращений в скорую помощь. Представитель министра жилищного строительства Франс-Элен Дюранссо подтвердила, что вопрос адаптации жилья к волнам жары входит в число приоритетов правительства.

Пока что город Монреаль не дал официального комментария, однако власти провинции обещают рассмотреть возможность введения новых стандартов, особенно для новых зданий.

Вывод:

В Квебеке пока нет нормативов, ограничивающих максимальную температуру в жилых помещениях летом, несмотря на растущую угрозу для здоровья. Власти обсуждают возможные реформы, но решение проблемы требует времени и значительных инвестиций, особенно в старом жилом фонде.

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