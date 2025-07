22-й фестиваль West Island Blues: музыка, единство и помощь сообществу

В парке Доллар-де-Ормо прошёл 22-й ежегодный фестиваль West Island Blues, собравший около 1500 гостей и превративший территорию перед мэрией в настоящий центр притяжения для любителей музыки, местных лидеров и благотворительных организаций.

В числе почётных гостей были депутаты Национального собрания Брижит Гарсо (Робер-Болдуин) и Монсеф Дерраджи (Неллиган), мэры Пьерфон-Роксборо Джим Бейс и Дорваля Марк Доре, члены городского совета Доллар-дез-Ормо, представители Пойнт-Клер и других муниципалитетов Западного острова.

Праздник начался днём: публика стекалась на площадку под звуки саундчека, а на сцене сменяли друг друга любимые местные коллективы — Badass Diva, Fired Up Band, The Ramblers и Mich and the Blues Bastards. Завершил вечер зажигательный сет группы Freddie James Project, под который гости танцевали до поздней ночи.

Между выступлениями на сцену выходили организаторы, спонсоры и представители благотворительных организаций, чтобы напомнить: фестиваль — это не только музыка, но и реальная помощь тем, кто в ней нуждается. За 22 года фестиваль собрал более 500 000 долларов для поддержки местных некоммерческих организаций. В этом году среди получателей — Ассоциация чернокожего сообщества Западного острова (WIBCA), Женский приют Западного острова, миссия West Island Mission, служба сопровождения ABOVAS и организация Literacy Unlimited.

Президент WIBCA Джоан Ли поблагодарила гостей за поддержку и особо отметила успехи молодёжного робототехнического клуба ассоциации. «Мы особенно гордимся достижениями нашей молодёжи», — подчеркнула она.

Фестиваль поддержали такие спонсоры, как TD Bank, Royal Bank, Audi West Island, Allstate, Fairstone Financial, Cadillac Fairview, Baylis Med Tech, Steve’s Music и PME MTL. Это ещё раз подтвердило дух единства и взаимопомощи, который отличает Западный остров.

«Нам всем важно поддерживать организации, делающие наше сообщество сильнее», — отметила Брижит Гарсо, депутат от Робер-Болдуин. Монсеф Дерраджи добавил: «Сила Западного острова — в людях и некоммерческих организациях, которые делают такие дни особенными».

Когда последние аккорды стихли, а семьи стали расходиться по домам, организаторы уже строили планы на следующий год. «С каждым разом фестиваль становится всё лучше», — с улыбкой сказал один из основателей и ведущих мероприятия, член городского совета Эррол Джонсон.

