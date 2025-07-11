Сен-Лоран усиливает защиту от наводнений: новые правила для подвалов школ и детсадов

В муниципалитете Сен-Лоран приняли новый подзаконный акт, направленный на усиление мер по защите зданий от наводнений. Решение было принято на специальном заседании совета и предусматривает, в частности, ограничения на использование подвалов так называемых «чувствительных учреждений» — школ, домов престарелых, детских садов и других организаций, где находятся уязвимые группы населения.

Поводом для ужесточения правил стали два серьёзных наводнения, которые произошли в прошлом году, особенно затронув район Thimens-Place Vertu. Как отмечается в заявлении муниципалитета, несмотря на то, что за последние 40 лет Сен-Лоран уже предпринял ряд мер по борьбе с наводнениями — созданы водоотводные резервуары, «губчатые» парки, биоретенционные зоны, озеленение, дренажные улицы — новые вызовы требуют дополнительных шагов.

«Мы хотим не только внедрять разные меры защиты, но и информировать жителей о доступных им инструментах», — прокомментировал мэр Алан ДеСуза в интервью The Suburban.

Одно из ключевых положений нового акта касается подвалов зданий. Несмотря на то, что в условиях жилищного кризиса разрешается сохранять и даже создавать новые подвальные квартиры, при условии минимизации риска затопления (например, с помощью герметичных дверей или других водозащитных устройств), для учреждений с уязвимыми группами действуют более строгие ограничения.

Теперь, если часть или весь подвал здания занимает учреждение с «чувствительным» использованием (школы, детские сады, центры защиты детей, дома престарелых), в этих помещениях разрешается размещать только административные офисы, склады или зоны для персонала. Использование подвалов для размещения клиентов, воспитанников или жильцов запрещено.

«Подвалы могут очень быстро заполняться водой во время сильных дождей, — объяснил ДеСуза. — Мы хотим быть уверены, что ни дети, ни пожилые, ни люди с ограниченной мобильностью не окажутся в опасности. Мы не хотим, чтобы кто-то был застигнут врасплох».

Что касается частных домовладельцев, то им разрешается использовать подвалы для проживания, если приняты все меры защиты, однако муниципалитет не рекомендует размещать в таких помещениях детей, пожилых или маломобильных людей.

В отношении подземных парковок в новых зданиях теперь требуется, чтобы въезд был расположен внутри самого здания (за исключением двухквартирных и многоквартирных домов). Кроме того, все новые въезды на частные территории должны быть спроектированы так, чтобы дождевая вода с улицы не попадала на участок — для этого потребуется устройство насыпи или уклона в сторону улицы.

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