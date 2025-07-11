Ванье колледж сообщил о престижной награде

Ванье колледж, расположенный в Сен-Лоране, сообщил о престижной награде: директор по спортивной работе Май Ань Нгуен признана Канадской ассоциацией студенческого спорта (CCAA) лучшим спортивным директором 2025 года.

В официальном заявлении CEGEP отмечается, что за 10 лет руководства Май Ань Нгуен спортивный департамент колледжа, известный как дом команды Vanier Cheetahs, отличился лидерством, инновациями и особым вниманием к успехам студентов-спортсменов не только на поле, но и в учёбе. В 2024–2025 учебном году под её руководством команда из трёх сотрудников координировала 11 межвузовских программ, включая четыре команды уровня CCAA, футбольную команду первого дивизиона и шесть команд второго и третьего дивизионов, задавая высокую планку вовлечённости и спортивного мастерства.

Одним из главных достижений года стало проведение 50-го национального чемпионата CCAA по мужскому баскетболу — первого подобного события в колледже с 1987 года. Благодаря усилиям Нгуен в организацию были вовлечены музыкальная группа колледжа, танцевальный коллектив и IT-отдел, что создало яркую и гостеприимную атмосферу.

Под руководством Нгуен в колледже внедрены инициативы по поддержке академической успеваемости: организованы учебные залы с надзором, вводные сессии для поступающих и программы наставничества в командах. Большое внимание уделяется работе с выпускниками и общественным проектам: возрождён благотворительный гольф-турнир, собравший более 16 000 долларов на командные мероприятия; в праздничный сезон студенты-спортсмены писали открытки пожилым людям и собирали пожертвования для благотворительной организации Sun Youth.

На спортивной арене команды колледжа добились значительных успехов, включая бронзовую медаль мужской баскетбольной команды на провинциальном чемпионате RSEQ.

Поздравляем Май Ань Нгуен — вдохновляющего лидера и новатора, чья работа стала примером для всего студенческого спорта!

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