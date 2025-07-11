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Новости Кот-Сен-Люк: Обновление по парку Рембрандт
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Панорамный вид на мемориальный парк Картье-Бребёф.

Кот-Сен-Люк: Обновление по парку Рембрандт

Степан Артемьевский Июл 11, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 6 Просмотров

Советник округа 2 Майк Коэн сообщил, что на протяжении многих лет на повороте Merrimac у входа в парк Рембрандт возникали проблемы с дренажем.

 

Служба городского хозяйства предпринимала различные попытки решить эту проблему, однако ни одна из них не принесла успеха.

Для сравнения, недавно рядом был успешно заново заасфальтирован другой участок дорожки.

В результате было принято решение заменить проблемный асфальт на травяное покрытие.

После удаления старого покрытия специалисты выровняют землю и уложат рулонный газон.

Эти работы займут от двух до трёх недель. По словам Коэна, необычные погодные условия последних месяцев неоднократно откладывали сроки ремонта. На время работ вход и выход в парк будут заблокированы.

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