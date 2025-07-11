Кот-Сен-Люк: Обновление по парку Рембрандт

Служба городского хозяйства предпринимала различные попытки решить эту проблему, однако ни одна из них не принесла успеха.
Для сравнения, недавно рядом был успешно заново заасфальтирован другой участок дорожки.
В результате было принято решение заменить проблемный асфальт на травяное покрытие.
После удаления старого покрытия специалисты выровняют землю и уложат рулонный газон.
Эти работы займут от двух до трёх недель. По словам Коэна, необычные погодные условия последних месяцев неоднократно откладывали сроки ремонта. На время работ вход и выход в парк будут заблокированы.
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