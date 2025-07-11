Город Маунт-Ройал: Как защитить дома во время сильных ливней

Власти города Маунт-Ройал выпустили предупреждение в связи с повышенным риском сильных дождей в это время года. Как отмечается в сообщении, обильные осадки могут быстро перегрузить канализационную систему и привести к затоплениям и обратному току сточных вод.

Жителям рекомендуется соблюдать следующие меры предосторожности:

Регулярно проверять фундамент на наличие трещин.

Устанавливать и обслуживать обратные клапаны на всех вторичных соединениях.

Следить, чтобы водосточные желоба не были подключены к дренажу фундамента (французскому дренажу).

Обеспечить отвод поверхностных вод от здания.

Минимизировать количество непроницаемых поверхностей на участке.

Регулярно чистить и проверять работу дренажного насоса.

Владельцам домов с въездом в гараж под уклоном рекомендуется рассмотреть возможность перепланировки и, если нужно, добавить возвышение у въезда, чтобы предотвратить попадание ливневых вод на участок.

Со своей стороны, город реализует краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные меры для повышения устойчивости инфраструктуры к подобным погодным явлениям. Помимо регулярного обслуживания канализационных сетей, ведётся калибровка гидравлической модели для лучшего понимания текущих возможностей системы. Также разрабатывается мастер-план по управлению ливневыми водами, который предусматривает внедрение инновационных решений и пилотных проектов. План будет представлен в июне и станет основой для будущих инфраструктурных работ.

Город продолжает переговоры с Монреалем по вопросам агломерационной сети, куда поступают воды из Маунт-Ройал. В ближайшее время также ожидается принятие новых правил градостроительства для улучшения управления ливневыми стоками на частных участках.

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