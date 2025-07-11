Город Маунт-Ройал: Как защитить дома во время сильных ливней

Жителям рекомендуется соблюдать следующие меры предосторожности:
- Регулярно проверять фундамент на наличие трещин.
- Устанавливать и обслуживать обратные клапаны на всех вторичных соединениях.
- Следить, чтобы водосточные желоба не были подключены к дренажу фундамента (французскому дренажу).
- Обеспечить отвод поверхностных вод от здания.
- Минимизировать количество непроницаемых поверхностей на участке.
- Регулярно чистить и проверять работу дренажного насоса.
Владельцам домов с въездом в гараж под уклоном рекомендуется рассмотреть возможность перепланировки и, если нужно, добавить возвышение у въезда, чтобы предотвратить попадание ливневых вод на участок.
Со своей стороны, город реализует краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные меры для повышения устойчивости инфраструктуры к подобным погодным явлениям. Помимо регулярного обслуживания канализационных сетей, ведётся калибровка гидравлической модели для лучшего понимания текущих возможностей системы. Также разрабатывается мастер-план по управлению ливневыми водами, который предусматривает внедрение инновационных решений и пилотных проектов. План будет представлен в июне и станет основой для будущих инфраструктурных работ.
Город продолжает переговоры с Монреалем по вопросам агломерационной сети, куда поступают воды из Маунт-Ройал. В ближайшее время также ожидается принятие новых правил градостроительства для улучшения управления ливневыми стоками на частных участках.
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