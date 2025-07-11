Мэр Монреаль-Уэста пока не определился с планами на выборы

В своём ежемесячном отчёте мэр Монреаль-Уэста Бени Маселла затронул ряд актуальных тем, включая недавний отчёт по дорожному движению в районе Уэстминстер, коллективные трудовые соглашения и свои планы на предстоящие муниципальные выборы в ноябре.

По словам Маселлы, на информационной встрече 12 июня по вопросам дорожного движения присутствовало много жителей, которые получили подробную информацию, впоследствии размещённую на сайте города.

«Хотя тема важная и способна вызвать сильные эмоции, я благодарен за уважительное отношение и конструктивные вопросы, которые помогут улучшить проект», — отметил мэр.

Также Маселла сообщил, что на заседании совета 30 июня были утверждены коллективные соглашения с рабочими и административными сотрудниками.

Оба профсоюза ратифицировали договоры, которые были достигнуты без перебоев в обслуживании жителей. Мэр поблагодарил все стороны за конструктивные переговоры.

Что касается своих политических планов, Маселла заявил: «Я пока не решил, буду ли баллотироваться на переизбрание в ноябре.

Перефразируя Марка Твена, слухи о моём уходе из политики сильно преувеличены».

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