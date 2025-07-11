Мэр Монреаль-Уэста пока не определился с планами на выборы

По словам Маселлы, на информационной встрече 12 июня по вопросам дорожного движения присутствовало много жителей, которые получили подробную информацию, впоследствии размещённую на сайте города.
«Хотя тема важная и способна вызвать сильные эмоции, я благодарен за уважительное отношение и конструктивные вопросы, которые помогут улучшить проект», — отметил мэр.
Также Маселла сообщил, что на заседании совета 30 июня были утверждены коллективные соглашения с рабочими и административными сотрудниками.
Оба профсоюза ратифицировали договоры, которые были достигнуты без перебоев в обслуживании жителей. Мэр поблагодарил все стороны за конструктивные переговоры.
Что касается своих политических планов, Маселла заявил: «Я пока не решил, буду ли баллотироваться на переизбрание в ноябре.
Перефразируя Марка Твена, слухи о моём уходе из политики сильно преувеличены».
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