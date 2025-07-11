Вестмаунт призывает к экологичному переезду

Власти города Вестмаунт напоминают жителям, что при переезде — как 1 июля, так и в любое другое время — важно следовать принципам экологической ответственности и минимизировать свой экологический след.

Перед переездом рекомендуется продать, подарить или сдать на переработку всё возможное, а оставшиеся вещи отвезти в экоцентр. Если возникают сомнения, куда что выбрасывать, можно воспользоваться приложением Ça va où.

Город советует отдавать предпочтение многоразовым вещам: использовать посуду, бутылки, одеяла и сумки вместо одноразовых бумажных, пластиковых и картонных изделий. В день переезда следует подготовить чётко промаркированные контейнеры для перерабатываемых материалов, пищевых отходов, мусора и вещей для экоцентра.

Для транспортировки лучше использовать большой грузовик, чтобы избежать множества поездок, а также рассмотреть возможность совместного переезда с друзьями или даже переезда на велосипеде. Важно заранее узнать о правилах сортировки и сбора отходов в новом районе и использовать экологичные средства для уборки и покраски.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.