На заседании совета Хэмпстеда 2 июля состоялся очередной, уже третий раунд публичной полемики между действующим мэром Джереми Леви и его предшественником Уильямом Стайнбергом — противостояние, которое в последние месяцы стало визитной карточкой местной политики.

Если ранее предметом споров были возможная продажа муниципальной земли под застройку на Queen Mary Road, расходы мэрии на зарубежные командировки и значительное повышение зарплат, то на июльском заседании обсуждение вновь перешло в личную плоскость. Напомним, что в июне конфликт между двумя политиками закончился вызовом полиции и удалением Стайнберга из зала заседаний по требованию Леви, после того как экс-мэр отказался уступить микрофон и спор продолжался около 15 минут.

В этот раз Леви начал с зачитывания правил поведения на заседаниях, напомнив, что нарушения порядка могут повлечь штраф — 100 долларов за первое и 200 за повторное нарушение. Он подчеркнул, что эти нормы действуют уже 20 лет, но ранее совет проявлял снисходительность: «На прошлом заседании ситуация перешла грань гражданского неповиновения, и мы обязаны проводить встречи в соответствии с правилами и уважением».

В рамках вопроса Стайнберг обвинил Леви в фаворитизме, утверждая, что после избрания в 2021 году тот якобы добился ремонта дороги и тротуара на своей улице Мертон, хотя их состояние не было худшим в городе. Леви назвал это обвинение «абсурдным и ложным», пояснив, что решение о ремонте было принято ещё в 2019 году, когда мэром был сам Стайнберг, а улица Мертон имела рейтинг состояния покрытия 54 — то есть требовала обновления по пятилетнему плану. «Вся документация есть, вы можете подать любой запрос на доступ к информации — всё это было запланировано до моего избрания», — заявил Леви.

Противостояние между двумя политиками сопровождается и другими обвинениями: Стайнберг регулярно публикует критические материалы на своём сайте, обвиняя Леви и совет в нецелевом расходовании средств, чрезмерных бонусах для руководства и недостаточной прозрачности. Леви, в свою очередь, утверждает, что действует в интересах города, а его зарплата полностью жертвуется на благотворительность.

С учётом приближающихся муниципальных выборов, накал страстей в Хэмпстеде, похоже, только возрастёт.

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