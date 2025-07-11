Retraite Québec ускорила отправку пенсионных чеков из-за угрозы почтовой забастовки

Пенсионеры Квебека, получающие выплаты по Quebec Pension Plan (QPP), столкнулись с неожиданной задержкой: июньские чеки не пришли в обычные сроки. Как рассказала читательница газеты , обычно чек приходит в конце июня, но на этот раз его не оказалось ни в почтовом ящике, ни среди доставленных курьером.

При обращении в Retraite Québec ей сообщили, что из-за возможной забастовки на Canada Post отправка чеков планируется только на 23 июля, что вызвало беспокойство: «Как пожилым людям вовремя оплатить аренду, еду, лекарства, если приходится ждать чек больше трёх недель? QPP — это не благотворительность, а то, за что мы платили всю жизнь», — возмутилась пенсионерка.

Однако, как выяснила редакция, ситуация изменилась: Retraite Québec пересмотрела решение и уже 4 июля передала чеки Canada Post для быстрой доставки. Об этом официально сообщил представитель ведомства Фредерик Лизотт. Изначально задержка была связана с желанием избежать потери чеков в случае полной остановки почтовой службы, но после оценки ситуации отправку ускорили.

Лизотт также настоятельно рекомендует всем получателям QPP переходить на прямое банковское перечисление, чтобы избежать подобных задержек в будущем. Сейчас 98% пенсионеров уже получают выплаты на счёт, однако более 42 000 человек по-прежнему зависят от бумажных чеков.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.