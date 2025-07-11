Обзор событий — самые актуальные новости за 11 июля 2025 года.

Сегодняшний день принёс немало значимых новостей в сферах политики, экономики, происшествий и культуры.

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🇨🇦 Канада

🔹 Политика и экономика

Главной темой дня стало резкое обострение торговых отношений с США. Президент Дональд Трамп подтвердил намерение ввести с 1 августа 35% пошлины на канадские товары. Он связал эту меру с потоком фентанила через границу.

В ответ премьер-министр Марк Карни собирает экстренное заседание Кабмина.

Эксперты предупреждают: такой удар может серьёзно повлиять на экспорт, вызвав экономический «шок» для производителей и малых бизнесов.

В то же время Канада анонсировала продление программ по страхованию безработицы, а также запланировала сокращение федеральных расходов на $25 млрд.

Однако на рынке труда неожиданно — хорошие новости: в июне было создано 83 000 новых рабочих мест, а уровень безработицы снизился до 6,9%.

Это уменьшает шансы на снижение ключевой ставки Банком Канады.

🔹 Общество и происшествия

В Саскачеване лесные пожары вплотную подошли к общине Боваль.

Манитоба вновь объявила чрезвычайное положение.

В Онтарио подросток обвиняется в попытке убийства, а в Ниагара-Фолс бывшему олимпийцу предъявлено обвинение в домашнем насилии.

Вспышка сальмонеллёза, связанная с салями, привела к новым госпитализациям.

Опрос показал, что 59% канадцев считают США главной угрозой — это втрое больше, чем в 2019 году.

Также Канада готовится отменить досмотр обуви в аэропортах.

🔹 Культура и спорт

Джастин Бибер выпустил неожиданный альбом «Swag». Олимпийский чемпион Дэвид Пеллетье стал тренером в НХЛ. В Виннипеге проходит масштабный фестиваль народной музыки. Canada’s Wonderland готовится запустить «AlpenFury» — самые экстремальные горки на континенте. Лу-Адриан Кассиди вышла в финал Polaris Prize.

Квебек

🔹 Политика

Бывший мэр Квебек-Сити Режис Лабомбр раскритиковал правительство CAQ за «слабый» парламент.

В Варенне трое муниципальных советников покинули партию мэра.

Либерал Шанталь Маршан выдвигается на довыборах в Артабаске.

DPJ готовит масштабную реформу.

🔹 Экономика и технологии

Квебекский чип с рекордной скоростью передачи данных может изменить технологический ландшафт.

RCMP расследует компанию Lion Électrique по жалобам инвесторов.

Пенсионная служба Retraite Québec ускорила выплаты из-за угрозы почтовой забастовки.

🔹 Происшествия

Мать 3-летней девочки из Ла-Саль останется под стражей.

В Лонгёйле раскрыто дело о сводничестве.

Первые нации установили железнодорожную блокаду.

Подан иск к DPJ на $1,5 млн за «грубую некомпетентность».

🔹 Общество и культура

Многие пляжи Квебека до сих пор не прошли инспекцию. В квартирах отсутствуют температурные стандарты — жара угрожает здоровью. Отменён фестиваль регги в Труа-Ривьере. Колледж Вание получил престижную награду.

🌇 Монреаль

🔹 Город и политика

Газета Métro внезапно прекратила работу.

В Хампстеде прошёл новый раунд дебатов мэра.

Сен-Лоран вводит новые правила для школ и детсадов.

OCPM рекомендует прекратить снос лагерей бездомных.

С 9 июля — новые тарифы STM и правила в метро.

🔹 Экономика и недвижимость

Forbes назвал три отеля, два ресторана и один СПА Монреаля — лучшими в мире.

Продажи домов выросли на 7%.

Peel Pub закрылся после 60 лет работы.

Инвесторы не спешат покидать Монреаль, несмотря на экономическую напряжённость.

🔹 Происшествия

Житель Монреаля подал иск против похоронного бюро — его мать была кремирована против её воли.

🔹 Культура и досуг

Французский комик Бун Хэй Мин скончался в Париже — накануне гастролей в Монреале. В парке Доллар-де-Ормо прошёл фестиваль West Island Blues. Город ожидают жаркие выходные — до 39°C по влажности. Медики предупреждают о риске для здоровья.

На сцене фестиваля Nuits d’Afrique выступит Даби Туре, а Montreal Complètement Cirque покажет кабаре-шоу. 13 июля стартует фестиваль Film Noir au Canal.

🔹 Спорт

Монреалец Роан Джонс — в шаге от подписания контракта с клубом НФЛ.

📌 Заключение

Завтрашний день обещает быть насыщенным: в центре внимания — торговые отношения с США и реакция Канады. В Квебеке продолжатся реформы в социальной сфере и расследования. Монреаль готовится к жаре и культурным событиям. Мы будем следить за развитием ключевых тем.

До новых встреч! Оставайтесь с нами, чтобы быть в курсе главного.

📍 Подготовлено редакцией «Делового Монреаля»

📆 11 июля 2025 года

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