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Новости Дайджест новостей за 11 июля 2025

Дайджест новостей за 11 июля 2025

Denis Dankoff Июл 11, 2025 Новости, Новости Канады, Новости одной строкой, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 24 Просмотров

Обзор событий — самые актуальные новости за 11 июля 2025 года.

Сегодняшний день принёс немало значимых новостей в сферах политики, экономики, происшествий и культуры.

Слушайте Новости дня на

Radio Recall и  подкаст:

🇨🇦 Канада

🔹 Политика и экономика

Главной темой дня стало резкое обострение торговых отношений с США. Президент Дональд Трамп подтвердил намерение ввести с 1 августа 35%  пошлины на канадские товары. Он связал эту меру с потоком фентанила через границу.

В ответ премьер-министр Марк Карни собирает экстренное заседание Кабмина.

Эксперты предупреждают: такой удар может серьёзно повлиять на экспорт, вызвав экономический «шок» для производителей и малых бизнесов.

В то же время Канада анонсировала продление программ по страхованию безработицы, а также запланировала сокращение федеральных расходов на $25 млрд.

Однако на рынке труда неожиданно — хорошие новости: в июне было создано 83 000 новых рабочих мест, а уровень безработицы снизился до 6,9%.

Это уменьшает шансы на снижение ключевой ставки Банком Канады.

🔹 Общество и происшествия

В Саскачеване лесные пожары вплотную подошли к общине Боваль.

Манитоба вновь объявила чрезвычайное положение.

В Онтарио подросток обвиняется в попытке убийства, а в Ниагара-Фолс бывшему олимпийцу предъявлено обвинение в домашнем насилии.

Вспышка сальмонеллёза, связанная с салями, привела к новым госпитализациям.

Опрос показал, что 59% канадцев считают США главной угрозой — это втрое больше, чем в 2019 году.

Также Канада готовится отменить досмотр обуви в аэропортах.

🔹 Культура и спорт

Джастин Бибер выпустил неожиданный альбом «Swag». Олимпийский чемпион Дэвид Пеллетье стал тренером в НХЛ. В Виннипеге проходит масштабный фестиваль народной музыки. Canada’s Wonderland готовится запустить «AlpenFury» — самые экстремальные горки на континенте. Лу-Адриан Кассиди вышла в финал Polaris Prize.

 Квебек

🔹 Политика

Бывший мэр Квебек-Сити Режис Лабомбр раскритиковал правительство CAQ за «слабый» парламент.

В Варенне трое муниципальных советников покинули партию мэра.

Либерал Шанталь Маршан выдвигается на довыборах в Артабаске.

DPJ готовит масштабную реформу.

🔹 Экономика и технологии

Квебекский чип с рекордной скоростью передачи данных может изменить технологический ландшафт.

RCMP расследует компанию Lion Électrique по жалобам инвесторов.

Пенсионная служба Retraite Québec ускорила выплаты из-за угрозы почтовой забастовки.

🔹 Происшествия

Мать 3-летней девочки из Ла-Саль останется под стражей.

В Лонгёйле раскрыто дело о сводничестве.

Первые нации установили железнодорожную блокаду.

Подан иск к DPJ на $1,5 млн за «грубую некомпетентность».

🔹 Общество и культура

Многие пляжи Квебека до сих пор не прошли инспекцию. В квартирах отсутствуют температурные стандарты — жара угрожает здоровью. Отменён фестиваль регги в Труа-Ривьере. Колледж Вание получил престижную награду.

🌇 Монреаль

🔹 Город и политика

Газета Métro внезапно прекратила работу.

В Хампстеде прошёл новый раунд дебатов мэра.

Сен-Лоран вводит новые правила для школ и детсадов.

OCPM рекомендует прекратить снос лагерей бездомных.

С 9 июля — новые тарифы STM и правила в метро.

🔹 Экономика и недвижимость

Forbes назвал три отеля, два ресторана и один СПА Монреаля — лучшими в мире.

Продажи домов выросли на 7%.

Peel Pub закрылся после 60 лет работы.

Инвесторы не спешат покидать Монреаль, несмотря на экономическую напряжённость.

🔹 Происшествия

Житель Монреаля подал иск против похоронного бюро — его мать была кремирована против её воли.

🔹 Культура и досуг

Французский комик Бун Хэй Мин скончался в Париже — накануне гастролей в Монреале. В парке Доллар-де-Ормо прошёл фестиваль West Island Blues. Город ожидают жаркие выходные — до 39°C по влажности. Медики предупреждают о риске для здоровья.

На сцене фестиваля Nuits d’Afrique выступит Даби Туре, а Montreal Complètement Cirque покажет кабаре-шоу. 13 июля стартует фестиваль Film Noir au Canal.

🔹 Спорт

Монреалец Роан Джонс — в шаге от подписания контракта с клубом НФЛ.

📌 Заключение

Завтрашний день обещает быть насыщенным: в центре внимания — торговые отношения с США и реакция Канады. В Квебеке продолжатся реформы в социальной сфере и расследования. Монреаль готовится к жаре и культурным событиям. Мы будем следить за развитием ключевых тем.

До новых встреч! Оставайтесь с нами, чтобы быть в курсе главного.

📍 Подготовлено редакцией «Делового Монреаля»
📆 11 июля 2025 года

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