Сегодняшний день принёс немало значимых новостей в сферах политики, экономики, происшествий и культуры.
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Radio Recall и подкаст:
🇨🇦 Канада
🔹 Политика и экономика
Главной темой дня стало резкое обострение торговых отношений с США. Президент Дональд Трамп подтвердил намерение ввести с 1 августа 35% пошлины на канадские товары. Он связал эту меру с потоком фентанила через границу.
В ответ премьер-министр Марк Карни собирает экстренное заседание Кабмина.
Эксперты предупреждают: такой удар может серьёзно повлиять на экспорт, вызвав экономический «шок» для производителей и малых бизнесов.
В то же время Канада анонсировала продление программ по страхованию безработицы, а также запланировала сокращение федеральных расходов на $25 млрд.
Однако на рынке труда неожиданно — хорошие новости: в июне было создано 83 000 новых рабочих мест, а уровень безработицы снизился до 6,9%.
Это уменьшает шансы на снижение ключевой ставки Банком Канады.
🔹 Общество и происшествия
В Саскачеване лесные пожары вплотную подошли к общине Боваль.
Манитоба вновь объявила чрезвычайное положение.
В Онтарио подросток обвиняется в попытке убийства, а в Ниагара-Фолс бывшему олимпийцу предъявлено обвинение в домашнем насилии.
Вспышка сальмонеллёза, связанная с салями, привела к новым госпитализациям.
Опрос показал, что 59% канадцев считают США главной угрозой — это втрое больше, чем в 2019 году.
Также Канада готовится отменить досмотр обуви в аэропортах.
🔹 Культура и спорт
Джастин Бибер выпустил неожиданный альбом «Swag». Олимпийский чемпион Дэвид Пеллетье стал тренером в НХЛ. В Виннипеге проходит масштабный фестиваль народной музыки. Canada’s Wonderland готовится запустить «AlpenFury» — самые экстремальные горки на континенте. Лу-Адриан Кассиди вышла в финал Polaris Prize.
Квебек
🔹 Политика
Бывший мэр Квебек-Сити Режис Лабомбр раскритиковал правительство CAQ за «слабый» парламент.
В Варенне трое муниципальных советников покинули партию мэра.
Либерал Шанталь Маршан выдвигается на довыборах в Артабаске.
DPJ готовит масштабную реформу.
🔹 Экономика и технологии
Квебекский чип с рекордной скоростью передачи данных может изменить технологический ландшафт.
RCMP расследует компанию Lion Électrique по жалобам инвесторов.
Пенсионная служба Retraite Québec ускорила выплаты из-за угрозы почтовой забастовки.
🔹 Происшествия
Мать 3-летней девочки из Ла-Саль останется под стражей.
В Лонгёйле раскрыто дело о сводничестве.
Первые нации установили железнодорожную блокаду.
Подан иск к DPJ на $1,5 млн за «грубую некомпетентность».
🔹 Общество и культура
Многие пляжи Квебека до сих пор не прошли инспекцию. В квартирах отсутствуют температурные стандарты — жара угрожает здоровью. Отменён фестиваль регги в Труа-Ривьере. Колледж Вание получил престижную награду.
🌇 Монреаль
🔹 Город и политика
Газета Métro внезапно прекратила работу.
В Хампстеде прошёл новый раунд дебатов мэра.
Сен-Лоран вводит новые правила для школ и детсадов.
OCPM рекомендует прекратить снос лагерей бездомных.
С 9 июля — новые тарифы STM и правила в метро.
🔹 Экономика и недвижимость
Forbes назвал три отеля, два ресторана и один СПА Монреаля — лучшими в мире.
Peel Pub закрылся после 60 лет работы.
Инвесторы не спешат покидать Монреаль, несмотря на экономическую напряжённость.
🔹 Происшествия
Житель Монреаля подал иск против похоронного бюро — его мать была кремирована против её воли.
🔹 Культура и досуг
Французский комик Бун Хэй Мин скончался в Париже — накануне гастролей в Монреале. В парке Доллар-де-Ормо прошёл фестиваль West Island Blues. Город ожидают жаркие выходные — до 39°C по влажности. Медики предупреждают о риске для здоровья.
На сцене фестиваля Nuits d’Afrique выступит Даби Туре, а Montreal Complètement Cirque покажет кабаре-шоу. 13 июля стартует фестиваль Film Noir au Canal.
🔹 Спорт
Монреалец Роан Джонс — в шаге от подписания контракта с клубом НФЛ.
📌 Заключение
Завтрашний день обещает быть насыщенным: в центре внимания — торговые отношения с США и реакция Канады. В Квебеке продолжатся реформы в социальной сфере и расследования. Монреаль готовится к жаре и культурным событиям. Мы будем следить за развитием ключевых тем.
До новых встреч! Оставайтесь с нами, чтобы быть в курсе главного.
📍 Подготовлено редакцией «Делового Монреаля»
📆 11 июля 2025 года
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