Цены на недвижимость не снизятся в ближайшее время, предупреждают эксперты

Кризис подпитывается дефицитом

По его словам, главная причина текущего кризиса — как на рынке покупки, так и аренды жилья — остаётся дефицит предложений. «Это не случится завтра […] То, что создаёт кризис, — это во многом то, что мы видим как в ценах на дома, так и в аренде: на рынке по-прежнему не хватает предложений», — объясняет он.

Препятствия для строительства

Янник Парент также указывает на медлительность административных процедур и недостаток политических инициатив, которые могли бы ускорить строительство нового жилья. «Получение разрешения на строительство может занять два-три года, хотя за это время можно было бы обеспечить жильём десятки семей», — сетует он.

Недостаток предложений поднимает цены

Слабое предложение на рынке недвижимости делает приобретение жилья всё менее доступным. «Если десять человек хотят купить один и тот же дом, очевидно, что цена на него вырастет», — поясняет он, подчёркивая, что конкуренция между покупателями только усиливает давление на цены.

Вывод

В целом, ожидания быстрого снижения цен на недвижимость в нынешних условиях, когда сохраняется острая нехватка жилья и большие задержки в строительстве, малореалистичны. Будущим покупателям придётся запастись терпением или рассмотреть альтернативные стратегии для приобретения недвижимости.