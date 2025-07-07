Скейтбординг предполагает наличие шлема: инструктор предупреждает

Скейтбординг знаком Яну Фили-Паре с семи лет — увлечение началось после просмотра «Черепашек-ниндзя», где его вдохновил Микеланджело, катающийся на доске. С тех пор он не расстаётся со скейтбордом, посещая скейт-парк два-три раза в неделю уже 34 года. Сейчас Фили-Паре — инструктор и руководитель Ассоциации скейтбординга Монреаля.

Он хорошо осознаёт риски спорта:

«Я ломал руку семь раз, и этим не горжусь. Когда скейтбординг только начинался — в 60-х или 70-х в Калифорнии — скейтеры были хорошо экипированы».

Хотя ему удалось избежать сотрясений мозга, Фили-Паре советует молодым скейтерам всегда надевать шлем, особенно до 18 лет. Он отмечает, что в скейт-парках всё чаще появляются дети на самокатах, что хорошо, но инфраструктура не всегда рассчитана на самых маленьких, и скорость движения может быть опасной для тех, кто не знаком с препятствиями.

Многие пострадавшие в скейт-парках не используют защиту. Лиан Франсблоу, координатор по травмам в Детской больнице Монреаля, подчёркивает:

«Травмы головы могут привести к серьёзным последствиям: нарушению речи, памяти, баланса, когнитивных способностей, а также повлиять на трудоспособность в будущем».

В Квебеке пока нет закона, обязывающего носить шлемы при катании на немоторизованных колёсных средствах — скейтбордах, самокатах, велосипедах. Городской советник Стерлинг Дауни считает, что важнее не формальные правила, а информирование и обучение:

«Лучшее, что мы можем сделать, — это просвещать людей, чтобы они осознанно подходили к своей безопасности и безопасности окружающих».

Для начинающих и детей специалисты рекомендуют использовать шлемы, налокотники, наколенники и защиту для запястий. Индивидуальная защита — самый эффективный способ снизить риск травм.

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