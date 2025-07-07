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Новости В Квебеке разыскивают опасного преступника, сбежавшего из тюрьмы

В Квебеке разыскивают опасного преступника, сбежавшего из тюрьмы

Степан Артемьевский Июл 7, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 20 Просмотров

Провинциальная полиция Квебека (SQ) выдала ордер на арест Лори Билла Гермы, который в субботу вечером совершил побег из блока минимальной безопасности исправительного учреждения Аршамбо в Лорантидах.

 

69-летний Герма отбывает бессрочный срок за убийство первой степени, совершённое ещё в 1992 году. Согласно данным Службы исправительных учреждений Канады (CSC), его отсутствие было обнаружено во время вечерней переклички в 22:00 в многоуровневой федеральной тюрьме в Сент-Анн-де-Плен.

Приметы беглеца

  • Возраст: 69 лет
  • Рост: около 178 см
  • Вес: 75 кг
  • Цвет кожи: светлый
  • Цвет глаз: карие
  • Волосы: лысый
  • Особые приметы: татуировки на правой руке (меч с именем Carol, два морских конька, два дракона), шрам на левой ноге

Полиция призывает всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Гермы, немедленно звонить в 911 или обращаться в ближайший участок.

Расследование побега и условия содержания

CSC начала внутреннее расследование обстоятельств побега и сотрудничает с полицией для скорейшего поимки заключённого. В случае поимки Герма может столкнуться с новыми обвинениями и переводом в учреждение с более высоким уровнем безопасности.

По данным CTV News, за последнее время из этого же учреждения сбежали ещё как минимум трое заключённых — в феврале, июне и феврале 2024 года.

В CSC отмечают, что учреждения минимальной безопасности созданы для поощрения социально приемлемого поведения и развития навыков самостоятельной жизни. Периметр таких учреждений обозначен, но не огорожен забором. «Такая атмосфера способствует более безопасной среде для персонала и других заключённых», — говорится в заявлении CSC.

Несмотря на недавние случаи побегов, в CSC подчёркивают, что они остаются редкостью: число сбежавших составляет лишь около 0,1% от всей федеральной тюремной популяции.

Если вы располагаете информацией о местонахождении Лори Билла Гермы, немедленно сообщите в полицию.

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