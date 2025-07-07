В Квебеке разыскивают опасного преступника, сбежавшего из тюрьмы

Провинциальная полиция Квебека (SQ) выдала ордер на арест Лори Билла Гермы, который в субботу вечером совершил побег из блока минимальной безопасности исправительного учреждения Аршамбо в Лорантидах.

69-летний Герма отбывает бессрочный срок за убийство первой степени, совершённое ещё в 1992 году. Согласно данным Службы исправительных учреждений Канады (CSC), его отсутствие было обнаружено во время вечерней переклички в 22:00 в многоуровневой федеральной тюрьме в Сент-Анн-де-Плен.

Приметы беглеца

Возраст: 69 лет

Рост: около 178 см

Вес: 75 кг

Цвет кожи: светлый

Цвет глаз: карие

Волосы: лысый

Особые приметы: татуировки на правой руке (меч с именем Carol, два морских конька, два дракона), шрам на левой ноге

Полиция призывает всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Гермы, немедленно звонить в 911 или обращаться в ближайший участок.

Расследование побега и условия содержания

CSC начала внутреннее расследование обстоятельств побега и сотрудничает с полицией для скорейшего поимки заключённого. В случае поимки Герма может столкнуться с новыми обвинениями и переводом в учреждение с более высоким уровнем безопасности.

По данным CTV News, за последнее время из этого же учреждения сбежали ещё как минимум трое заключённых — в феврале, июне и феврале 2024 года.

В CSC отмечают, что учреждения минимальной безопасности созданы для поощрения социально приемлемого поведения и развития навыков самостоятельной жизни. Периметр таких учреждений обозначен, но не огорожен забором. «Такая атмосфера способствует более безопасной среде для персонала и других заключённых», — говорится в заявлении CSC.

Несмотря на недавние случаи побегов, в CSC подчёркивают, что они остаются редкостью: число сбежавших составляет лишь около 0,1% от всей федеральной тюремной популяции.

Если вы располагаете информацией о местонахождении Лори Билла Гермы, немедленно сообщите в полицию.

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