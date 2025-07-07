В Квебеке разыскивают опасного преступника, сбежавшего из тюрьмы

69-летний Герма отбывает бессрочный срок за убийство первой степени, совершённое ещё в 1992 году. Согласно данным Службы исправительных учреждений Канады (CSC), его отсутствие было обнаружено во время вечерней переклички в 22:00 в многоуровневой федеральной тюрьме в Сент-Анн-де-Плен.
Приметы беглеца
- Возраст: 69 лет
- Рост: около 178 см
- Вес: 75 кг
- Цвет кожи: светлый
- Цвет глаз: карие
- Волосы: лысый
- Особые приметы: татуировки на правой руке (меч с именем Carol, два морских конька, два дракона), шрам на левой ноге
Полиция призывает всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Гермы, немедленно звонить в 911 или обращаться в ближайший участок.
Расследование побега и условия содержания
CSC начала внутреннее расследование обстоятельств побега и сотрудничает с полицией для скорейшего поимки заключённого. В случае поимки Герма может столкнуться с новыми обвинениями и переводом в учреждение с более высоким уровнем безопасности.
По данным CTV News, за последнее время из этого же учреждения сбежали ещё как минимум трое заключённых — в феврале, июне и феврале 2024 года.
В CSC отмечают, что учреждения минимальной безопасности созданы для поощрения социально приемлемого поведения и развития навыков самостоятельной жизни. Периметр таких учреждений обозначен, но не огорожен забором. «Такая атмосфера способствует более безопасной среде для персонала и других заключённых», — говорится в заявлении CSC.
Несмотря на недавние случаи побегов, в CSC подчёркивают, что они остаются редкостью: число сбежавших составляет лишь около 0,1% от всей федеральной тюремной популяции.
Если вы располагаете информацией о местонахождении Лори Билла Гермы, немедленно сообщите в полицию.
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