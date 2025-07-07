Несмотря на рекордный спрос, бюрократические препоны замедляют открытие новых приютов для жертв домашнего насилия в Квебеке. Некоторые проекты уже получили одобрение, однако их реализация застопорилась из-за конфликтов между федеральным и провинциальным финансированием.

Констанс Лорен из сети приютов Alliance MH2 рассказала, что финансирование трёх уже утверждённых проектов было отозвано. «Потому что мы должны были соответствовать требованиям провинции, теперь мы не соответствуем федеральным. Это либо одно, либо другое — и мы словно в лабиринте, где время работает против нас», — объясняет она. Ещё три проекта ожидают одобрения, но начать строительство невозможно без чёткого ответа от федерального правительства о размере финансирования.

Потребность в новых местах крайне остра. Организация SOS Violence Conjugale, оказывающая первую помощь женщинам, столкнувшимся с домашним насилием, в 2024–2025 годах получила рекордное число обращений — почти 20 000, из которых более половины были вынуждены отказать из-за нехватки мест. В Квебеке с начала года зарегистрировано семь фемицидов. «Это крайне несправедливо, ведь речь идёт о безопасности и жизни женщин и детей, ставших жертвами насилия», — подчёркивает Лорен. Один из замороженных проектов должен был добавить 17 новых мест для пострадавших, но теперь он заблокирован.

Корпорация жилищного строительства и ипотеки Канады (CMHC) заявила, что работает с организациями над реализацией проектов и проявляет гибкость по срокам. Если проект не продвигается, зарезервированные средства перераспределяются на другие инициативы, чтобы не задерживать помощь нуждающимся. CMHC подчёркивает, что организации с просроченными заявками могут подать их заново и признаёт острую необходимость увеличения числа приютов и переходного жилья по всей стране.

Министерство жилищного строительства Квебека также заверяет, что борьба с насилием в отношении женщин — один из приоритетов правительства. Société d’habitation du Québec (SHQ) следит за стоимостью проектов и поддерживает организации, чтобы ускорить завершение строительства.

Однако Констанс Лорен опасается за судьбу проектов Alliance MH2 и призывает власти проявить реальную ответственность и лидерство: «Нам нужна поддержка от господ Лего и Карни, чтобы мы могли соответствовать потребностям — сейчас этого нет. Мы хотим видеть подотчётность и долгосрочные решения».

Среди необходимых мер — специализированные программы для женщин и детей, строительство переходного жилья и оперативное утверждение новых проектов. Пока же бюрократия продолжает тормозить жизненно важные инициативы, а спрос на защиту превышает возможности системы.

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