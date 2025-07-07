В Лак-Межантик по-прежнему опасаются за железнодорожную безопасность

6 июля 2025 года в Лак-Межантик прошли памятные мероприятия, посвящённые двенадцатой годовщине одной из самых трагических железнодорожных катастроф в истории Канады. В 2013 году здесь произошёл сход с рельсов и взрыв поезда, перевозившего нефть, в результате чего погибли 47 человек, а центр города был практически уничтожен.

Воспоминания и боль, которые не утихают

В воскресенье жители и муниципальные советники возложили цветы к мемориалу жертвам трагедии. Члены Коалиции граждан и организаций, выступающих за железнодорожную безопасность в Лак-Межантик, также возложили цветы на железнодорожные пути — именно там, где двенадцать лет назад произошла катастрофа.

По словам представителя Коалиции Робера Белльфлёра, жители Лак-Межантик до сих пор не начали по-настоящему исцеляться от пережитого. «Память о трагедии остаётся живой, а страх и тревога за будущее никуда не исчезли», — говорит он.

«Монстр-поезда» и изношенная инфраструктура

Особую тревогу вызывает тот факт, что по железной дороге через город теперь проходят так называемые «монстр-поезда». Если раньше составы насчитывали в среднем около 80 вагонов, то сейчас их число превышает 200, длина поездов — более 4,5 километров, а вес локомотивов достигает 150 тонн.

«Эти пути были построены для гораздо более лёгких и коротких поездов, — подчёркивает Белльфлёр. — Теперь же инфраструктура испытывает колоссальные перегрузки, что увеличивает риск новых аварий».

Затянувшееся строительство обходной линии

Одним из главных требований жителей остаётся строительство железнодорожного обхода, который бы позволил вывести опасные грузы за пределы центра города. Однако, несмотря на многочисленные обещания федеральных властей, реального прогресса практически нет.

Министр транспорта Канады Христя Фриланд вновь заверила, что проект обхода остаётся в числе её приоритетов. Однако, как отмечает Белльфлёр, «это уже шестой министр транспорта, который говорит одно и то же, а годы идут, и ничего не меняется».

Ощущение заброшенности и призыв к действиям

Жители Лак-Межантик устали от обещаний и требуют реальных шагов по обеспечению безопасности. Пока федеральные чиновники ограничиваются заявлениями, город продолжает жить в тени трагедии и опасности её повторения.

Вывод:

Двенадцать лет спустя после катастрофы Лак-Межантик по-прежнему ждёт перемен. Рост длины и массы поездов, изношенная инфраструктура и отсутствие обходной линии вызывают тревогу и недовольство. Жители и активисты требуют не слов, а конкретных действий, чтобы подобная трагедия больше никогда не повторилась.

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