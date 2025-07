В мире спортивной моды разгорается серьёзное судебное противостояние: канадский бренд Lululemon, известный своими премиальными йога-брюками и стильной одеждой для тренировок, подал в суд на гиганта розничной торговли Costco, обвинив его в копировании дизайна своей продукции.

Иск был подан на прошлой неделе в федеральный суд Калифорнии. В нём утверждается, что Costco продаёт под своей маркой Kirkland толстовки, куртки и брюки, которые практически полностью повторяют фирменные изделия Lululemon — в частности, худи Scuba, куртки Define и брюки ABC.

В жалобе говорится, что эти «аналоги» нарушают патентные и товарные права Lululemon, а сходство настолько велико, что может ввести покупателей в заблуждение, заставив их думать, что продукция Lululemon производится для Costco.

«Одна из целей продажи таких “дюпов” — намеренно запутать потребителей, чтобы они поверили, что покупают настоящие товары Lululemon», — отмечается в иске со ссылкой на публикации в The New York Times и The Washington Post, где товары Kirkland назывались подделками.

Представитель Lululemon заявил, что компания серьёзно относится к защите своей интеллектуальной собственности и прибегает к судебным мерам, когда это необходимо. В Costco пока не прокомментировали ситуацию.

Lululemon требует компенсации (сумма не уточняется) и судебного запрета на дальнейшие продажи спорных товаров Kirkland.

