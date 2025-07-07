Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Розыск: Самир Махамед Мустафа
Police
Полиция Монреаля.

Розыск: Самир Махамед Мустафа

Виктория Христова Июл 7, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 24 Просмотров

Самир Махамед Мустафа в последний раз был замечен 28 июня после того, как покинул свой дом в районе Пон-Вьё города Лаваль.

 

По данным полиции Лаваля, он обычно передвигается пешком, на автобусе или с помощью сервисов такси и райдшеринга. Возможно, он находится на Северном берегу Монреаля.

Приметы:

  • Африканского происхождения (Black)
  • Рост: около 175 см (5 футов 9 дюймов)
  • Вес: около 59 кг (130 фунтов)
  • Короткие каштановые волосы, карие глаза
  • На момент исчезновения был одет в толстовку и хлопковые шорты с крупными белыми цветами

  • Говорит по-французски

Если у вас есть информация о местонахождении Самира Махамеда Мустафы, просьба анонимно связаться с полицией Лаваля по телефону 450-662-4636 или позвонить в 911, ссылаясь на номер дела LVL-250628-067.

Подписывайтесь на наши YouTube  и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*