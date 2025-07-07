Розыск: Самир Махамед Мустафа

Самир Махамед Мустафа в последний раз был замечен 28 июня после того, как покинул свой дом в районе Пон-Вьё города Лаваль.

По данным полиции Лаваля, он обычно передвигается пешком, на автобусе или с помощью сервисов такси и райдшеринга. Возможно, он находится на Северном берегу Монреаля.

Приметы:

Африканского происхождения (Black)

Рост: около 175 см (5 футов 9 дюймов)

Вес: около 59 кг (130 фунтов)

Короткие каштановые волосы, карие глаза

На момент исчезновения был одет в толстовку и хлопковые шорты с крупными белыми цветами

Говорит по-французски

Если у вас есть информация о местонахождении Самира Махамеда Мустафы, просьба анонимно связаться с полицией Лаваля по телефону 450-662-4636 или позвонить в 911, ссылаясь на номер дела LVL-250628-067.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.